ВИДЕО. Защитник сборной Англии предстал в новой роли. Такого ещё не видели

Защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн в последнее время находится в центре внимания.

Он дебютировал за сборную Англии и помог клубу выиграть Кубок английской лиги, забив гол в финале против «Ливерпуля».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Помимо игры на поле, Бёрн проявляет внимание к болельщикам.

Недавно он помогал в мясной лавке на местном рынке: консультировал покупателей, упаковывал товары и принимал оплату, после чего с удовольствием фотографировался с фанатами.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😁 Newcastle defender Dan Burn went out to help the local butchers in a market! 🥩🍖



After, he took photos with some fans. 🖤🤍 pic.twitter.com/C9SPecyMr2