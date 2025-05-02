ВИДЕО. Защитник сборной Англии предстал в новой роли. Такого ещё не видели
Дэн Бёрн поработал в мясной лавке
Защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн в последнее время находится в центре внимания.
Он дебютировал за сборную Англии и помог клубу выиграть Кубок английской лиги, забив гол в финале против «Ливерпуля».
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Помимо игры на поле, Бёрн проявляет внимание к болельщикам.
Недавно он помогал в мясной лавке на местном рынке: консультировал покупателей, упаковывал товары и принимал оплату, после чего с удовольствием фотографировался с фанатами.
🏴😁 Newcastle defender Dan Burn went out to help the local butchers in a market! 🥩🍖— EuroFoot (@eurofootcom) May 2, 2025
After, he took photos with some fans. 🖤🤍 pic.twitter.com/C9SPecyMr2
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