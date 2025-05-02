Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Защитник сборной Англии предстал в новой роли. Такого ещё не видели
Другие новости
02 мая 2025, 21:49 | Обновлено 02 мая 2025, 22:02
198
0

ВИДЕО. Защитник сборной Англии предстал в новой роли. Такого ещё не видели

Дэн Бёрн поработал в мясной лавке

02 мая 2025, 21:49 | Обновлено 02 мая 2025, 22:02
198
0
ВИДЕО. Защитник сборной Англии предстал в новой роли. Такого ещё не видели
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Бёрн

Защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн в последнее время находится в центре внимания.

Он дебютировал за сборную Англии и помог клубу выиграть Кубок английской лиги, забив гол в финале против «Ливерпуля».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Помимо игры на поле, Бёрн проявляет внимание к болельщикам.

Недавно он помогал в мясной лавке на местном рынке: консультировал покупателей, упаковывал товары и принимал оплату, после чего с удовольствием фотографировался с фанатами.

По теме:
Названы стартовые составы на матч АПЛ между Ман Сити и Вулвз
Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео Дэн Берн Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Надо забивать голы – и будут победы»
Футбол | 02 мая 2025, 20:58 0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Надо забивать голы – и будут победы»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Надо забивать голы – и будут победы»

Коуч «Руха» пообщался с журналистами

Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Футбол | 02 мая 2025, 07:47 1
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»

Легенда «Ливерпуля» до сих пор высоко оценивает уровень Кевина Де Брюйне

ФОТО. «Мало кто знает, насколько я...» Суркис поразила внешностью
Футбол | 02.05.2025, 17:56
ФОТО. «Мало кто знает, насколько я...» Суркис поразила внешностью
ФОТО. «Мало кто знает, насколько я...» Суркис поразила внешностью
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Футбол | 02.05.2025, 03:05
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Теннис | 02.05.2025, 00:30
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 114
Хоккей
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 7
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
01.05.2025, 00:44
Футбол
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем