В субботу, 3 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ «Арсенал» – «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Арсенал

Из последних четырех матчей в АПЛ «Арсенал» выиграл всего один. «Канониры» со счетом 4:0 обыграли «Ипсвич». Еще три поединка команда завершила вничью – с «Эвертоном» (1:1), «Брентфордом» (1:1) и «Кристал Пэлас» (2:2). У «Арсенала» уже 13 ничьих в этом сезоне, что очень раздражает болельщиков. В турнирной таблице команда Микеля Артеты идет на втором месте. Очковый запас у «Арсенала» есть, так что из зоны Лиги чемпионов команда вылететь не должна. Перед встречей с «Борнмутом», «Арсенал» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов на своем поле принимал «ПСЖ». Поединок закончился победой команды гостей со счетом 1:0.

Борнмут

«Борнмут» также не радует болельщиков частыми победами. После поражения от «Ипсвича», «Борнмут» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2), обыграл «Фулхэм» (1:0) и разделил очки с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1). В турнирной таблице клуб Ильи Забарного идет на десятом месте. «Борнмут» неплохо играет в гостях. На чужом поле команда набрала половину своих очков и не проигрывает с 25 февраля.

Личные встречи

В матче первого круга «Борнмут» одержал победу со счетом 2:0. Этой победой команда прервала серию из четырех поражений от «Арсенала» в матчах АПЛ.

«Арсенал» – «Борнмут»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Арсенал» забивает в среднем по 1,94 гола за игру. Средняя результативность «Борнмута» в гостях составляет 1,88 гола за матч.

Возможные составы

«Арсенал»: Рая, Льюис-Скелли, Кивиор, Салиба, Тимбер, Мерино, Райс, Эдегор, Мартинелли, Троссар, Сака.

«Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Смит, Хейзен, Забарный, Адамс, Скотт, Уаттара, Семеньо, Клюйверт, Эванилсон.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua Арсенал Борнмут Забьют обе команды 1,71 Сделать ставку

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