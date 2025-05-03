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Чемпионат Италии
Лечче
03.05.2025 19:00 - : -
Наполи
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Италия
03 мая 2025, 04:32 | Обновлено 03 мая 2025, 04:33
21
0

Лечче – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 мая в 19:00 по Киеву

03 мая 2025, 04:32 | Обновлено 03 мая 2025, 04:33
21
0
Лечче – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

3 мая на «Виа дель Маре» пройдет матч 35-го тура Серии А, в котором Лечче встретится с Наполи. Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

Лечче

Команда довольствуется уже тем, что у нее получается продлевать свое пребывание в высшем итальянском футбольном дивизионе на очередной следующий год. Так получилось и в 2023/2024, более того, тогда финишировали на высокой для себя 14-й позиции - просто для того, чтобы ее занять, хватило и 38 очков.

Сейчас тренер новый, Марко Джампаоло, но задача не меняется. Настораживает то, что при сравнительно низком уровне конкуренции все равно получается далеко не все. Особенно слабо смотрится клуб с конца февраля: только с Венецией была ничья, всем остальным и вовсе проигрывали, а с Комо дома и вовсе претерпели разгром со счетом 0:3. В прошлом туре с Аталантой хотя бы ничью взяли, но стоит помнить, что начало встречи переносили из-за смерти физиотерапевта у соперника - тому стало не до футбола.

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Наполи

Клуб после обновления состава и уходя ряда лидеров во главе с Инсинье вдруг выиграл в 2023-м году скудетто. А потом провалился в прошлом сезоне, не просто не защитив титул, но и вовсе скатившись в середину таблицы, на 10-е место. И в такую команду, которую покидали лидеры, Осимхен и Зелиньски, летом пришел Конте.

У Антонио получилось встряхнуть футболистов, да и Лукаку, его любимчик, а также Мактоминей, тоже приехавший из Англии, смогли заменить ушедших. Да, сказывался уход Хвичи, но, с другой стороны, отсутствие нагрузки в еврокубках позволяет добиваться неплохих результатов. В итоге к середине весны получилось поравняться с Интером, тратившим массу сил в Лиге чемпионов. Теперь любая осечка может стать роковой. С Торино ее избежали с головой, выиграв со счетом 2:0.

Статистика личных встреч

Трижды в четырех последних очных поединка, в том числе и в октябре, Наполи этого соперника побеждал.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что подопечные Конте, по крайней мере, в этом поединке, своего не упустят. Ставим на их победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Лечче
3 мая 2025 -
19:00
Наполи
Фора Наполи (-1) 1.90 Сделать ставку

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Лечче Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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