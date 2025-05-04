Лечче – Наполи – 0:1. Минимальное лидерство. Видео голов и обзор матча

3 мая в матче 35-го тура Серии А встречались «Лечче» и «Наполи».

Гости забили единственный гол на 27-й минуте, который в итоге стал для неаполитанцев победным.

«Наполи» удерживает лидерство и опережает «Интер» на три зачетных балла.

«Лечче» находится в шаге от зоны вылета.

Серія А. 35-й тур

Лечче – Наполи – 0:1

Гол: Распадори, 27

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