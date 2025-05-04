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Чемпионат Италии
Лечче
03.05.2025 19:00 – FT 0 : 1
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 мая 2025, 11:28 | Обновлено 04 мая 2025, 11:30
49
0

Лечче – Наполи – 0:1. Минимальное лидерство. Видео голов и обзор матча

Неаполитанцы приближаются к чемпионству

04 мая 2025, 11:28 | Обновлено 04 мая 2025, 11:30
49
0
Лечче – Наполи – 0:1. Минимальное лидерство. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая в матче 35-го тура Серии А встречались «Лечче» и «Наполи».

Гости забили единственный гол на 27-й минуте, который в итоге стал для неаполитанцев победным.

«Наполи» удерживает лидерство и опережает «Интер» на три зачетных балла.

«Лечче» находится в шаге от зоны вылета.

Серія А. 35-й тур

Лечче – Наполи – 0:1

Гол: Распадори, 27

Видео голов и обзор матча

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Лечче Джакомо Распадори видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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