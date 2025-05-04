Италия04 мая 2025, 11:28 | Обновлено 04 мая 2025, 11:30
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Лечче – Наполи – 0:1. Минимальное лидерство. Видео голов и обзор матча
Неаполитанцы приближаются к чемпионству
04 мая 2025, 11:28 | Обновлено 04 мая 2025, 11:30
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3 мая в матче 35-го тура Серии А встречались «Лечче» и «Наполи».
Гости забили единственный гол на 27-й минуте, который в итоге стал для неаполитанцев победным.
«Наполи» удерживает лидерство и опережает «Интер» на три зачетных балла.
«Лечче» находится в шаге от зоны вылета.
Серія А. 35-й тур
Лечче – Наполи – 0:1
Гол: Распадори, 27
Видео голов и обзор матча
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
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