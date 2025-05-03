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Парма
03.05.2025 16:00 – FT 0 : 1
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Италия
03 мая 2025, 23:45 | Обновлено 03 мая 2025, 23:51
46
0

Матчи Интера и Наполи, победы Комо и Удинезе

Состоялось 4 матча 35-го тура Серии А

03 мая 2025, 23:45 | Обновлено 03 мая 2025, 23:51
46
0
Матчи Интера и Наполи, победы Комо и Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

В Серии А состоялось 4 матча 35-го тура.

Гостевые победы добыли «Удинезе» и «Комо»: первые разобрались с «Кальяри», вторые всухую обыграли «Парму».

«Наполи», лидирующий в чемпионате, добыл минимальную победу над «Лечче» благодаря голу Джанкомо Распадори.

В закрывающем игровой день матче «Интер» благодаря раннем голу Аслани одолел «Верону».

После сыгранных матчей команды заняли следующие позиции:

  • «Наполи»: 1-е место, 77 очков
  • «Интер»: 2-е место, 74 очка
  • «Комо»: 10-е место, 45 очков
  • «Удинезе»: 12-е место, 44 очка
  • «Кальяри»: 14-е место, 33 очка
  • «Парма»: 15-е место, 32 очка
  • «Верона»: 16-е место, 32 очка
  • «Лечче»: 17-е место, 27 очков

Серия А. 35-й тур

Кальяри – Удинезе – 1:2

Голы: Зортеа, 35 – Заррага, 27, Кристенсен, 67

Парма – Комо – 0:1

Гол: Стреффеца, 79

Лечче – Наполи – 0:1

Гол: Распадори, 27

Интер – Верона – 1:0

Гол: Аслани, 9 (пенальти)

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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чемпионат Италии по футболу Серия A Комо Удинезе Кальяри Парма Интер Милан Верона Лечче Наполи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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