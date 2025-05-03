Матчи Интера и Наполи, победы Комо и Удинезе
Состоялось 4 матча 35-го тура Серии А
В Серии А состоялось 4 матча 35-го тура.
Гостевые победы добыли «Удинезе» и «Комо»: первые разобрались с «Кальяри», вторые всухую обыграли «Парму».
«Наполи», лидирующий в чемпионате, добыл минимальную победу над «Лечче» благодаря голу Джанкомо Распадори.
В закрывающем игровой день матче «Интер» благодаря раннем голу Аслани одолел «Верону».
После сыгранных матчей команды заняли следующие позиции:
- «Наполи»: 1-е место, 77 очков
- «Интер»: 2-е место, 74 очка
- «Комо»: 10-е место, 45 очков
- «Удинезе»: 12-е место, 44 очка
- «Кальяри»: 14-е место, 33 очка
- «Парма»: 15-е место, 32 очка
- «Верона»: 16-е место, 32 очка
- «Лечче»: 17-е место, 27 очков
Серия А. 35-й тур
Кальяри – Удинезе – 1:2
Голы: Зортеа, 35 – Заррага, 27, Кристенсен, 67
Парма – Комо – 0:1
Гол: Стреффеца, 79
Лечче – Наполи – 0:1
Гол: Распадори, 27
Интер – Верона – 1:0
Гол: Аслани, 9 (пенальти)
Фото матчей:
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