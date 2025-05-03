Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, есть ли у Ингульца кадровые потери перед игрой с Динамо
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 14:05 |
246
0

Стало известно, есть ли у Ингульца кадровые потери перед игрой с Динамо

Клуб из Петрово примет киевскую команду в Александрии

03 мая 2025, 14:05 |
246
0
Стало известно, есть ли у Ингульца кадровые потери перед игрой с Динамо
УПЛ

В 27-м туре УПЛ футболисты «Ингульца», которые ведут борьбу за выживание, будут принимать в Александрии лидера чемпионата – «Динамо».

Номинальные хозяева подошли к этому противостоянию без кадровых потерь. Готовы помочь своей команде защитники Станислав-Нури Малыш и Виталий Дубилей, которые по разным причинам не приняли участия 30 апреля в доигрывании поединка 16-го тура с «Зарей».

После победы над луганчанами, у подопечных Василия Кобина появился шанс избежать прямого вылета из элиты. Хотя фаворит – «Динамо», подопечные Кобина настроены всерьез и собираются дать бой гранду украинского футбола.

Сейчас у «Ингульца» 20 очков – он занимает 15 место в чемпионате.

По теме:
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Юбилейный матч. Певел Полегенько провел 150-й поединок в УПЛ
ВИДЕО. Дубль за четыре минуты. Невертон увеличил преимущество Шахтера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Ингулец Ингулец - Динамо Василий Кобин Станислав-Нури Малыш инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РАНЬЕРИ: «Это было ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
Футбол | 03 мая 2025, 01:57 0
РАНЬЕРИ: «Это было ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»

Наставник «Ромы» скоро покинет клуб

АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Футбол | 03 мая 2025, 00:02 1
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»

Легенда в восторге от Ямаля

Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03.05.2025, 13:30
Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 03.05.2025, 14:21
Ингулец – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Ингулец – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
Футбол | 02.05.2025, 17:06
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
02.05.2025, 07:47 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. В группе снова новый лидер
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. В группе снова новый лидер
01.05.2025, 15:13 3
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 115
Хоккей
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 19
Футбол
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 5
Футбол
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
02.05.2025, 07:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем