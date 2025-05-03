Стало известно, есть ли у Ингульца кадровые потери перед игрой с Динамо
Клуб из Петрово примет киевскую команду в Александрии
В 27-м туре УПЛ футболисты «Ингульца», которые ведут борьбу за выживание, будут принимать в Александрии лидера чемпионата – «Динамо».
Номинальные хозяева подошли к этому противостоянию без кадровых потерь. Готовы помочь своей команде защитники Станислав-Нури Малыш и Виталий Дубилей, которые по разным причинам не приняли участия 30 апреля в доигрывании поединка 16-го тура с «Зарей».
После победы над луганчанами, у подопечных Василия Кобина появился шанс избежать прямого вылета из элиты. Хотя фаворит – «Динамо», подопечные Кобина настроены всерьез и собираются дать бой гранду украинского футбола.
Сейчас у «Ингульца» 20 очков – он занимает 15 место в чемпионате.
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