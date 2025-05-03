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  4. АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Испания
03 мая 2025, 00:02 |
860
0

АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»

Легенда в восторге от Ямаля

03 мая 2025, 00:02 |
860
0
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Легендарный экс-футболист сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри высказался о звезде «Барселоны» Ламине Ямале.

«Прекрасно наблюдать за игрой Ямаля, который выглядит так, будто может доминировать в футболе, и я желаю ему этого, но давайте не будем давить на него.

Одна вещь, которая меня поражает в футболе, это то, что ты всегда думаешь, что нет никого лучше, чем Роналду и Месси, Гуллит, Марадона, а потом приходит Ямаль», – сказал Анри.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.

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Барселона Тьерри Анри Ламин Ямаль Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Evening Standard
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