АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Легенда в восторге от Ямаля
Легендарный экс-футболист сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри высказался о звезде «Барселоны» Ламине Ямале.
«Прекрасно наблюдать за игрой Ямаля, который выглядит так, будто может доминировать в футболе, и я желаю ему этого, но давайте не будем давить на него.
Одна вещь, которая меня поражает в футболе, это то, что ты всегда думаешь, что нет никого лучше, чем Роналду и Месси, Гуллит, Марадона, а потом приходит Ямаль», – сказал Анри.
Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.
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