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  4. Кучер объяснил, как изменилась игра Черноморца в УПЛ с приходом Ракицкого
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 11:11 |
308
3

Кучер объяснил, как изменилась игра Черноморца в УПЛ с приходом Ракицкого

Коуч доволен действиями Ярослава в матчах за «моряков»

03 мая 2025, 11:11 |
308
3
Кучер объяснил, как изменилась игра Черноморца в УПЛ с приходом Ракицкого
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер оценил влияние Ярослава Ракицкого на игру «моряков» в концовке нынешнего сезона УПЛ.

– Ярослав Ракицкий – уникальный футболист для вашей команды. Когда он на поле, чувствуется уверенность всех игроков в своих силах и спокойствие при работе в защите. Когда его нет – меняется и настроение всей команды. Можно ли его считать представителем тренерского штаба в поле?

– Не скажу, что представитель тренерского штаба. Все-таки, он футболист с большим опытом, многое поиграл, многое умеет. Есть большой багаж за спиной. Как в раздевалке, так и на поле он очень помогает команде. Ярослав держит дисциплину в коллективе, где-то может подсказать, где-то дать взбучку. Он очень помогает в развитии нашей команды.

– Но при этом Ярославу часто достается от соперников. В матче с Вересом ему по меньшей мере дважды прилетело в первом тайме. Почему?

– Это такие неприятные моменты… Очень не нравится, что они остаются без внимания судей. Это очень грубые эпизоды. К сожалению, арбитр на это не отреагировал.

– В матче с Рухом Ярослав получил повреждение в одном из эпизодов – в лицо досталось локтем. Как его самочувствие сейчас?

– Он тренируется в общей группе. Конечно, синяк есть, но слава Богу, обошлось без серьезной травмы.

Сейчас «моряки» занимают 16 место турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 26 сыгранных матчей.

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Александр Кучер Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
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Перець
Дно пробили і знизу вже постукали
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+1
Burevestnik
удар ліктем в обличчя Раку?
і лише один раз?
ну це вже вообще вже...
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+1
axylinam
На этом фото  Ракицкий выглядит лет на пятьдесят  и лишнего веса килограмм двадцать пять, пока наберёт форму, Черноморец сто раз успеет вылететь в первую лигу
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0
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