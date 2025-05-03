Кучер объяснил, как изменилась игра Черноморца в УПЛ с приходом Ракицкого

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер оценил влияние Ярослава Ракицкого на игру «моряков» в концовке нынешнего сезона УПЛ.

– Ярослав Ракицкий – уникальный футболист для вашей команды. Когда он на поле, чувствуется уверенность всех игроков в своих силах и спокойствие при работе в защите. Когда его нет – меняется и настроение всей команды. Можно ли его считать представителем тренерского штаба в поле?

– Не скажу, что представитель тренерского штаба. Все-таки, он футболист с большим опытом, многое поиграл, многое умеет. Есть большой багаж за спиной. Как в раздевалке, так и на поле он очень помогает команде. Ярослав держит дисциплину в коллективе, где-то может подсказать, где-то дать взбучку. Он очень помогает в развитии нашей команды.

– Но при этом Ярославу часто достается от соперников. В матче с Вересом ему по меньшей мере дважды прилетело в первом тайме. Почему?

– Это такие неприятные моменты… Очень не нравится, что они остаются без внимания судей. Это очень грубые эпизоды. К сожалению, арбитр на это не отреагировал.

– В матче с Рухом Ярослав получил повреждение в одном из эпизодов – в лицо досталось локтем. Как его самочувствие сейчас?

– Он тренируется в общей группе. Конечно, синяк есть, но слава Богу, обошлось без серьезной травмы.

Сейчас «моряки» занимают 16 место турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 26 сыгранных матчей.