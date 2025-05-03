Ракицкий мог играть в Первой лиге. Ярослав тренировался с аутсайдером

Играющий директор перволигового Диназа Сергей Старенький рассказал, что легендарный защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за «Черноморец», провел несколько тренировок с командой из Вышгорода.

– Секретом футбольного долголетия поделитесь?

– Увлекся теннисом, часто играли с Яриком Ракицким, пока он не подписался в Черноморец. Ракицкий, кстати, несколько раз тренировался с ребятами. Это был очень классный для них опыт. Когда они увидели его на поле – глазам не могли поверить. Даже бутсы одному из пацанов подарил, – сказал Сергей.

Ярослав присоединился к одесской команде весной, подписав контракт до завершения нынешнего сезона УПЛ. В настоящее время «моряки» занимают 16 место турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 26 сыгранных матчей.