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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 08:49 | Обновлено 03 мая 2025, 08:50
788
0

Ракицкий мог играть в Первой лиге. Ярослав тренировался с аутсайдером

Защитник провел несколько тренировок в «Диназе»

03 мая 2025, 08:49 | Обновлено 03 мая 2025, 08:50
788
0
Ракицкий мог играть в Первой лиге. Ярослав тренировался с аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Играющий директор перволигового Диназа Сергей Старенький рассказал, что легендарный защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за «Черноморец», провел несколько тренировок с командой из Вышгорода.

– Секретом футбольного долголетия поделитесь?

– Увлекся теннисом, часто играли с Яриком Ракицким, пока он не подписался в Черноморец. Ракицкий, кстати, несколько раз тренировался с ребятами. Это был очень классный для них опыт. Когда они увидели его на поле – глазам не могли поверить. Даже бутсы одному из пацанов подарил, – сказал Сергей.

Ярослав присоединился к одесской команде весной, подписав контракт до завершения нынешнего сезона УПЛ. В настоящее время «моряки» занимают 16 место турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 26 сыгранных матчей.

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Сергей Старенький Диназ Вышгород Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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