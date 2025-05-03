ФОТО. Как Пушич готовил Шахтер к матчу УПЛ с Черноморцем
Поединок 27-го тура УПЛ пройдет 3 мая в Одессе
«Оранжево-черные» готовятся к выездному матчу чемпионата Украины, который состоится в субботу, 3 мая в Одессе.
Футболисты Шахтера тренировались на базе спорткомплекса Святошин под Киевом. Программа состояла из разминки, упражнений на содержание мяча, выполнявшихся в двух группах, игровых элементов и тактических наработок.
В заключение тренерский штаб Марино Пушича предложил подопечным закрепить отработанное во время занятия двусторонкой.
Матч 27-го тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» состоится 3 мая в Одессе. Встреча на стадионе Черноморец стартует в 13:00.
ФОТО. Как Пушич готовил Шахтер к матчу УПЛ с Черноморцем
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