«Оранжево-черные» готовятся к выездному матчу чемпионата Украины, который состоится в субботу, 3 мая в Одессе.

Футболисты Шахтера тренировались на базе спорткомплекса Святошин под Киевом. Программа состояла из разминки, упражнений на содержание мяча, выполнявшихся в двух группах, игровых элементов и тактических наработок.

В заключение тренерский штаб Марино Пушича предложил подопечным закрепить отработанное во время занятия двусторонкой.

Матч 27-го тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» состоится 3 мая в Одессе. Встреча на стадионе Черноморец стартует в 13:00.

ФОТО. Как Пушич готовил Шахтер к матчу УПЛ с Черноморцем