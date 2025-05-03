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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 04:47 | Обновлено 03 мая 2025, 05:28
43
0

ФОТО. Как Пушич готовил Шахтер к матчу УПЛ с Черноморцем

Поединок 27-го тура УПЛ пройдет 3 мая в Одессе

03 мая 2025, 04:47 | Обновлено 03 мая 2025, 05:28
43
0
ФОТО. Как Пушич готовил Шахтер к матчу УПЛ с Черноморцем
ФК Шахтер. Марино Пушич

«Оранжево-черные» готовятся к выездному матчу чемпионата Украины, который состоится в субботу, 3 мая в Одессе.

Футболисты Шахтера тренировались на базе спорткомплекса Святошин под Киевом. Программа состояла из разминки, упражнений на содержание мяча, выполнявшихся в двух группах, игровых элементов и тактических наработок.

В заключение тренерский штаб Марино Пушича предложил подопечным закрепить отработанное во время занятия двусторонкой.

Матч 27-го тура УПЛ «Черноморец» – «Шахтер» состоится 3 мая в Одессе. Встреча на стадионе Черноморец стартует в 13:00.

ФОТО. Как Пушич готовил Шахтер к матчу УПЛ с Черноморцем

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Шахтер Донецк тренировка фото чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Марино Пушич Черноморец - Шахтер Черноморец Одесса
Николай Степанов Источник: Фан-сайт ФК Шахтер
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