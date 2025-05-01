Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко рассказал о массовом отъезде молодых футболистов за границу:

– Больше всего украинских детей играют в футбол в Венгрии. Они очень легко предоставляют им гражданство. Если они видят в наших юношах потенциал, то сразу предлагают сменить паспорт. Любой человек будет искать, где лучше.

– Они потом могут играть за украинские сборные?

– Конечно. Футбольное гражданство – это немного другое. Есть несколько примеров. Ребенок имеет паспорт Венгрии, мы ему звоним и предлагаем сыграть за Украину. Они часто соглашаются. То есть паспорт другой страны не влияет на желание игрока представлять украинскую сборную.

– Но получается, что вы давите только на патриотизм?

– А что мы можем сделать? Нашим футболистам предлагают выступать за сборную Испании, что в этом случает мы сделаем? Только бить патриотизмом. Мы становимся страной, где тысячи детей будут играть за границей. Стали похожими на Албанию или Хорватию в этом плане. Я спрашивал албанцев, как они убеждают своих футболистов. Они ответили, что только патриотизмом, – рассказал Михайленко.