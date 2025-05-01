Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Сборная УКРАИНЫ
01 мая 2025, 09:01 | Обновлено 01 мая 2025, 09:07
904
0

Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»

Дмитрий Михайленко рассказал о проблемах в молодежных командах

01 мая 2025, 09:01 | Обновлено 01 мая 2025, 09:07
904
0
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко рассказал о массовом отъезде молодых футболистов за границу:

– Больше всего украинских детей играют в футбол в Венгрии. Они очень легко предоставляют им гражданство. Если они видят в наших юношах потенциал, то сразу предлагают сменить паспорт. Любой человек будет искать, где лучше.

Они потом могут играть за украинские сборные?

– Конечно. Футбольное гражданство – это немного другое. Есть несколько примеров. Ребенок имеет паспорт Венгрии, мы ему звоним и предлагаем сыграть за Украину. Они часто соглашаются. То есть паспорт другой страны не влияет на желание игрока представлять украинскую сборную.

Но получается, что вы давите только на патриотизм?

– А что мы можем сделать? Нашим футболистам предлагают выступать за сборную Испании, что в этом случает мы сделаем? Только бить патриотизмом. Мы становимся страной, где тысячи детей будут играть за границей. Стали похожими на Албанию или Хорватию в этом плане. Я спрашивал албанцев, как они убеждают своих футболистов. Они ответили, что только патриотизмом, – рассказал Михайленко.

По теме:
Ковтун обратился к украинцам: «Немного грустно. Пишите, что хотите»
«Пора делать новые тату». Беленюк подколол Ковтуна, сравнив с россиянином
Ковтун пояснил решение – смена гражданства. Полное интервью прессе Хорватии
сборная Украины по футболу U-20 Дмитрий Михайленко смена гражданства
Николай Титюк Источник: Трендец
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РАДЧЕНКО: «Гонорар за чемпионский бой? Сумма может шокировать»
Бокс | 01 мая 2025, 09:23 3
Сергей РАДЧЕНКО: «Гонорар за чемпионский бой? Сумма может шокировать»
Сергей РАДЧЕНКО: «Гонорар за чемпионский бой? Сумма может шокировать»

В преддверии боя за титул чемпиона мира украинский боксер дал эксклюзивное интервью Sport.ua

ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
Футбол | 01 мая 2025, 00:05 24
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины

Украинец стал владельцем BMW M8 Gran Coupe

Атлетик – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Футбол | 01.05.2025, 08:47
Атлетик – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Атлетик – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
Теннис | 01.05.2025, 01:53
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится
Бокс | 30.04.2025, 12:31
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
29.04.2025, 09:26 1
Футбол
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
29.04.2025, 08:12 39
Футбол
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
30.04.2025, 23:48 32
Теннис
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
29.04.2025, 18:13 22
Теннис
Месси любят во всем мире, кроме одной страны…
Месси любят во всем мире, кроме одной страны…
29.04.2025, 12:06 11
Футбол
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
29.04.2025, 21:34 13
Футбол
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
30.04.2025, 00:03 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем