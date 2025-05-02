Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Легенда «Ливерпуля» до сих пор высоко оценивает уровень Кевина Де Брюйне
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард высоко оценил уровень лидера «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.
«Кевин Де Брюйне, лично для меня, является абсолютным специалистом полузащиты.
Я вижу в нем черты всех лучших полузащитников, против которых я играл. Он сочетание их всех. Я думаю, что он лучший в мире», – сказал Джеррард.
Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер считает, что соперником Александра должен был стать Джозеф Паркер
Украинский боксер 19 июля выйдет на ринг против британца Даниеля Дюбуа