Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард высоко оценил уровень лидера «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

«Кевин Де Брюйне, лично для меня, является абсолютным специалистом полузащиты.

Я вижу в нем черты всех лучших полузащитников, против которых я играл. Он сочетание их всех. Я думаю, что он лучший в мире», – сказал Джеррард.

Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.