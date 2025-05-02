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  4. Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Англия
02 мая 2025, 02:33 |
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Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»

Легенда «Ливерпуля» до сих пор высоко оценивает уровень Кевина Де Брюйне

02 мая 2025, 02:33 |
160
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Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард высоко оценил уровень лидера «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

«Кевин Де Брюйне, лично для меня, является абсолютным специалистом полузащиты.

Я вижу в нем черты всех лучших полузащитников, против которых я играл. Он сочетание их всех. Я думаю, что он лучший в мире», – сказал Джеррард.

Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.

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Стивен Джеррард чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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