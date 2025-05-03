Другие новости03 мая 2025, 00:57 |
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ВИДЕО. Экс-жена Пятова впечатлила всех в полупрозрачном наряде
Юлия Пятова снова блистает в соцсетях
03 мая 2025, 00:57 |
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Юлия, экс-супруга легендарного голкипера Андрея Пятова, продолжает удивлять поклонников откровенными публикациями.
Она часто появляется в соблазнительных образах, привлекая внимание к своей фигуре.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Недавно Юлия поделилась в Instagram-stories закулисным видео с новой провокационной съемки.
Напомним, что Пятов и Юлия поженились в 2005 году, через два месяца после знакомства, и воспитывают четверых детей: Дарину, Милану, Майю и сына Льва.
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