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03 мая 2025, 00:57 |
132
0

ВИДЕО. Экс-жена Пятова впечатлила всех в полупрозрачном наряде

Юлия Пятова снова блистает в соцсетях

03 мая 2025, 00:57 |
132
0
ВИДЕО. Экс-жена Пятова впечатлила всех в полупрозрачном наряде
Instagram. Юлия Пятова

Юлия, экс-супруга легендарного голкипера Андрея Пятова, продолжает удивлять поклонников откровенными публикациями.

Она часто появляется в соблазнительных образах, привлекая внимание к своей фигуре.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Недавно Юлия поделилась в Instagram-stories закулисным видео с новой провокационной съемки.

Напомним, что Пятов и Юлия поженились в 2005 году, через два месяца после знакомства, и воспитывают четверых детей: Дарину, Милану, Майю и сына Льва.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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