ВИДЕО. Экс-жена Пятова впечатлила всех в полупрозрачном наряде

Юлия, экс-супруга легендарного голкипера Андрея Пятова, продолжает удивлять поклонников откровенными публикациями.

Она часто появляется в соблазнительных образах, привлекая внимание к своей фигуре.

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Недавно Юлия поделилась в Instagram-stories закулисным видео с новой провокационной съемки.

Напомним, что Пятов и Юлия поженились в 2005 году, через два месяца после знакомства, и воспитывают четверых детей: Дарину, Милану, Майю и сына Льва.