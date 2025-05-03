Максим ЗАДЕРАКА: «Нам не хватило реализации»

В матче 27-го тура УПЛ львовский «Рух» встретился с криворожским «Кривбассом». Игра закончилась вничью 0:0. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака.

– Максим, как прокомментируешь ничейный результат?

– Очень расстроен, потому что наша команда не победила. В принципе, создали много случаев, но немного подвела реализация.

– Ты вышел на замену в перерыве? Какую задачу получил от Юрия Вернидуба?

– Врываться в зоны, постоянно держать в напряжении соперников, регулярно идти в прессинг и наносить удары по воротам.

– У тебя был классный момент, но забить не удалось.

– Макс Лунев отдал очень хорошую передачу, Ноа пропустил, но меня подвела реализация. Соперник, наверное, в первом тайме больше моментов создал, а мы во втором больше, поэтому счет справедлив. Конечно, хотелось победить. Но впереди еще четыре матча, нужно у них выигрывать и продолжать идти к своей цели.

– Чего не хватило все-таки сегодня?

– Во-первых, соперник крепкий: хорошо идет в прессинг, очень много навязывает борьбу, поэтому нужно было приспособиться к игре. Нам не хватило реализации.