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  4. «Мои мысли связаны с...». Кучер проигнорировал Шахтер перед игрой УПЛ
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 12:18 |
736
0

«Мои мысли связаны с...». Кучер проигнорировал Шахтер перед игрой УПЛ

Александр заявил, что сейчас сосредоточен на работе с «моряками»

03 мая 2025, 12:18 |
736
0
«Мои мысли связаны с...». Кучер проигнорировал Шахтер перед игрой УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер, в свое время игравший в составе донецкого «Шахтера», поделился ожиданиями от матча против «горняков» в 27 туре УПЛ.

– В глазах болельщиков Шахтера вы – легенда клуба. Как-никак, а 11 лет отыграли за эту команду. Что вы чувствуете, когда противостоите Шахтеру как главный тренер?

– Сейчас я работаю в Черноморце и все мои мнения связаны с этой командой.

– То есть ностальгических ноток внутри сейчас нет?

– Нет, это была моя футбольная история как игрока. Сейчас я уже главный тренер Черноморца и все мои мысли сейчас связаны с сохранением прописки в Премьер-Лиге.

Сейчас «моряки» занимают 16 место турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 26 сыгранных матчей.

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Александр Кучер Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
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