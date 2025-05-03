«Мои мысли связаны с...». Кучер проигнорировал Шахтер перед игрой УПЛ

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер, в свое время игравший в составе донецкого «Шахтера», поделился ожиданиями от матча против «горняков» в 27 туре УПЛ.

– В глазах болельщиков Шахтера вы – легенда клуба. Как-никак, а 11 лет отыграли за эту команду. Что вы чувствуете, когда противостоите Шахтеру как главный тренер?

– Сейчас я работаю в Черноморце и все мои мнения связаны с этой командой.

– То есть ностальгических ноток внутри сейчас нет?

– Нет, это была моя футбольная история как игрока. Сейчас я уже главный тренер Черноморца и все мои мысли сейчас связаны с сохранением прописки в Премьер-Лиге.

Сейчас «моряки» занимают 16 место турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 26 сыгранных матчей.