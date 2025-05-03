«Мои мысли связаны с...». Кучер проигнорировал Шахтер перед игрой УПЛ
Александр заявил, что сейчас сосредоточен на работе с «моряками»
Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер, в свое время игравший в составе донецкого «Шахтера», поделился ожиданиями от матча против «горняков» в 27 туре УПЛ.
– В глазах болельщиков Шахтера вы – легенда клуба. Как-никак, а 11 лет отыграли за эту команду. Что вы чувствуете, когда противостоите Шахтеру как главный тренер?
– Сейчас я работаю в Черноморце и все мои мнения связаны с этой командой.
– То есть ностальгических ноток внутри сейчас нет?
– Нет, это была моя футбольная история как игрока. Сейчас я уже главный тренер Черноморца и все мои мысли сейчас связаны с сохранением прописки в Премьер-Лиге.
Сейчас «моряки» занимают 16 место турнирной таблицы, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 26 сыгранных матчей.
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