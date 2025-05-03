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  4. Чемпионство все ближе. Составы на матч Ингулец – Динамо
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 14:32 |
720
1

Чемпионство все ближе. Составы на матч Ингулец – Динамо

Киевляне сыграют против аутсайдера

03 мая 2025, 14:32 |
720
1
Чемпионство все ближе. Составы на матч Ингулец – Динамо
ФК Динамо Киев

3 мая в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Динамо в рамках 27 тура УПЛ.

Ингулец в турнирной таблице чемпионата идет предпоследним с 20 очками, а вот Динамо лидирует с 64 пунктами и перевесом над Александрией в четыре балла.

Наставники определили стартовые составы.

Ингулец: Жилкин, Дихтярук, Жовтенко, Катрич, Бенедюк, Лосенко, Гаджук, Сад, Могильный, Фарасеенко, Пушкарев

Динамо: Нещерет, Тымчик, Биловар, Попов, Дубинчак, Михайленко, Шапаренко, Кабаев, Буяльский, Волошин, Ванат

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Динамо
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Перець
Склад в Динамо бойовий ,тільки перемоги 
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