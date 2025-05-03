Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кадровые проблемы ФК Рух уже позади
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 13:57 |
142
0

Кадровые проблемы ФК Рух уже позади

В команде Пономарева снова длинная скамейка запасных

03 мая 2025, 13:57 |
142
0
Кадровые проблемы ФК Рух уже позади
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Как стало известно Sport.ua, кадровые проблемы «Руха» уже позади.

По имеющейся информации, в поединке 28 тура УПЛ – с «Вересом», который состоится 10 мая, главный тренер львовского клуба Виталий Пономарев уже сможет рассчитывать на Юрия Климчука, Богдана Слюбика, Дениса Слюсаря, бразильского легионера Эдсона, которые через микротравм пропускали предыдущий матч.

Важно, что отсутствие этих ведущих исполнителей не отразилось негативно на действиях клуба. Хорошо проявили себя резервисты: состоялся дебют в УПЛ юных Богдана Кириковича и Арсена Залипко.

На данный момент, в активе «Руха» 34 очка – он занимает девятое место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что в 27-м туре УПЛ «Рух» сыграл вничью 0:0 с «Кривбассом».

По теме:
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Юбилейный матч. Певел Полегенько провел 150-й поединок в УПЛ
ВИДЕО. Дубль за четыре минуты. Невертон увеличил преимущество Шахтера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Виталий Пономарев Юрий Климчук Богдан Слюбик Денис Слюсар инсайд травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Футбол | 03 мая 2025, 00:02 1
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»

Легенда в восторге от Ямаля

Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Футбол | 02 мая 2025, 16:30 5
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина

Этим летом юный вундеркинд отпразднует 18-й день рождения и получит прибавку к окладу

Ингулец – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 03.05.2025, 14:21
Ингулец – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Ингулец – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Ярмоленко и Ванат. Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле
Футбол | 03.05.2025, 07:57
Ярмоленко и Ванат. Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле
Ярмоленко и Ванат. Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Футбол | 02.05.2025, 21:07
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик принял решение по трансферу Неймара
Флик принял решение по трансферу Неймара
02.05.2025, 14:25 3
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 1
Бокс
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 6
Футбол
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. В группе снова новый лидер
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. В группе снова новый лидер
01.05.2025, 15:13 3
Хоккей
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 115
Хоккей
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем