Кадровые проблемы ФК Рух уже позади

Как стало известно Sport.ua, кадровые проблемы «Руха» уже позади.

По имеющейся информации, в поединке 28 тура УПЛ – с «Вересом», который состоится 10 мая, главный тренер львовского клуба Виталий Пономарев уже сможет рассчитывать на Юрия Климчука, Богдана Слюбика, Дениса Слюсаря, бразильского легионера Эдсона, которые через микротравм пропускали предыдущий матч.

Важно, что отсутствие этих ведущих исполнителей не отразилось негативно на действиях клуба. Хорошо проявили себя резервисты: состоялся дебют в УПЛ юных Богдана Кириковича и Арсена Залипко.

На данный момент, в активе «Руха» 34 очка – он занимает девятое место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что в 27-м туре УПЛ «Рух» сыграл вничью 0:0 с «Кривбассом».