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Премьер-лига
Рух Львов
02.05.2025 18:00 – FT 0 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 20:47 | Обновлено 02 мая 2025, 20:57
345
2

Рух – Кривбасс – 0:0. Дикое невезения Карабина. Видео голов и обзор матча

Команды сыграли матч 27 тура УПЛ

02 мая 2025, 20:47 | Обновлено 02 мая 2025, 20:57
345
2
Рух – Кривбасс – 0:0. Дикое невезения Карабина. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс.

В матче 27 тура Украинской Премьер-лиги львовский «Рух» расписал нулевую ничью в игре против криворожского «Кривбасса» на «Арене Львов».

Футболисты львовской команды активно начали матч. Самым ярким игроком первого тайма стал полузащитник львовян Ярослав Карабин, не сумевший забить три голевых момента, извинив подопечных Юрия Вернидуба.

Во второй половине игры активнее заиграли футболисты криворожского клуба, создав несколько голевых моментов. Шансы забить были и у «Руха», но игра закончилась без голов, несмотря на большое количество голевых моментов.

В нынешнем сезоне «Кривбасс» занимает шестое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 40 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей. «Движение» находится на 9 строчке с 34 баллами после 27 туров.

Рух – Кривбасс – 0:0. Бешенство Карабина. Видео голов и обзор матча УПЛ

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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McLay
Сьогодні карабíн був без затвора, чи набої виявились холостими.😂
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0
Антон Цепковский
Рух – Кривбас – 0:0. Відео голів - заголовок то как звучит
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