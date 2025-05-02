Рух – Кривбасс – 0:0. Дикое невезения Карабина. Видео голов и обзор матча

В матче 27 тура Украинской Премьер-лиги львовский «Рух» расписал нулевую ничью в игре против криворожского «Кривбасса» на «Арене Львов».

Футболисты львовской команды активно начали матч. Самым ярким игроком первого тайма стал полузащитник львовян Ярослав Карабин, не сумевший забить три голевых момента, извинив подопечных Юрия Вернидуба.

Во второй половине игры активнее заиграли футболисты криворожского клуба, создав несколько голевых моментов. Шансы забить были и у «Руха», но игра закончилась без голов, несмотря на большое количество голевых моментов.

В нынешнем сезоне «Кривбасс» занимает шестое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 40 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей. «Движение» находится на 9 строчке с 34 баллами после 27 туров.

Рух – Кривбасс – 0:0. Бешенство Карабина. Видео голов и обзор матча УПЛ