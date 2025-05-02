Сложная погоня за еврокубком. Кривбасс во Львове сыграл вничью с Рухом
Команды сыграли в безголевую ничью
Во Львове состоялся поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Рух» и «Кривбасс».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-Лига. 27-й тур.
«Рух» – «Кривбасс» – 0:0
Предупреждения: Кителла (39), Рябов (40) – Романчук (24)
«Рух»: Герета, Горин, Холод, Кителла, Лях, Подгурский (Дидык, 84), Рябов (Джурабаев, 62), Пастух, Карабин (Залипка, 84), Рунич (Тлумак, 62), Фал (Кирикович, 72)
«Кривбасс»: Клищук, Юрчец, Понедельник (Конате, 46), Романчук, Дибанго (Задерака, 46), Илич, Вакулко, Микитишин (Ндомбази, 46), Твердохлеб (Лунев, 67), Кузык, Соса (Мулык, 89)
Арбитр: Виктор Копиевский (Запорожье)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
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