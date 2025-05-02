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Премьер-лига
Рух Львов
02.05.2025 18:00 – FT 0 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 19:53 | Обновлено 02 мая 2025, 19:58
594
5

Сложная погоня за еврокубком. Кривбасс во Львове сыграл вничью с Рухом

Команды сыграли в безголевую ничью

02 мая 2025, 19:53 | Обновлено 02 мая 2025, 19:58
594
5
Сложная погоня за еврокубком. Кривбасс во Львове сыграл вничью с Рухом
ФК Кривбасс

Во Львове состоялся поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Рух» и «Кривбасс».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-Лига. 27-й тур.

«Рух» – «Кривбасс» – 0:0

Предупреждения: Кителла (39), Рябов (40) – Романчук (24)

«Рух»: Герета, Горин, Холод, Кителла, Лях, Подгурский (Дидык, 84), Рябов (Джурабаев, 62), Пастух, Карабин (Залипка, 84), Рунич (Тлумак, 62), Фал (Кирикович, 72)

«Кривбасс»: Клищук, Юрчец, Понедельник (Конате, 46), Романчук, Дибанго (Задерака, 46), Илич, Вакулко, Микитишин (Ндомбази, 46), Твердохлеб (Лунев, 67), Кузык, Соса (Мулык, 89)

Арбитр: Виктор Копиевский (Запорожье)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Нудний матч. 
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+2
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Boodya
У Полісся і Карпат гонитва за єврокубками, а тут нудна гра і нудна нічия
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0
⚒️Виталёк/ фан Мурлыки😸❤️ЗА ЛЬВОВ🦁
Що ж, тут мого ❤️😸Мурлику не порадували видовищністю😢, але добре Рух - стримали Кривбас. Завдяки цьому їм поки не обійти 🦁левів. 😊 Бо навіть за рівності балів, вони вище за особистими 3-0/0-2
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0
apepa
Кривбасс по игре больше заслужил играть в еврокубках чем Карпаты
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-1
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Теннис
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