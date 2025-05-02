Рух – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 2 мая, состоится поединок 27-го тура, в котором встретятся львовский «Рух» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Львовская команда находится на 9-й позиции турнирной таблицы. В прошлом туре руховцы в Одессе обыграли «Черноморец» со счетом 2:1. «Рух» имеет в своем пассиве домашнюю безвыигрышную серию, которая насчитывает шесть матчей (2 ничьи и 4 поражения). «Кривбасс» занимает шестое место и борется за попадание в еврокубковую зону. После трех подряд поражений криворожцы обыграли «Зарю» и сыграли вничью с ЛНЗ. Безголевая гостевая серия команды Юрия Вернидуба продолжается 230 минут.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Рух Львов Кривбасс Победа Кривбасса 2.44 Сделать ставку

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