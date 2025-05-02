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02 мая 2025, 00:07 | Обновлено 02 мая 2025, 00:30
45
0

Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Борьба за еврокубки продолжается

02 мая 2025, 00:07 | Обновлено 02 мая 2025, 00:30
45
0
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Кривбасс

В двадцать седьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в пятницу, 2 мая, во Львове встретятся «Рух» и «Кривбасс». Обе команды после не совсем удачного начала весенней части сезона сейчас пришли в себя и в очном противостоянии будут выяснять, кто достоин трех очков.

Рух

Согласитесь, мало кто думал, что «Рух» после ухода ведущих игроков команды сможет так быстро прийти в себя. Но все же, через полтора месяца возобновления УПЛ, львовский клуб постепенно смог привыкнуть к игре без основополагающих игроков и начал набирать очки. Чего только стоят выездные победы над «Колосом» и «Черноморцем» и ничья с «Александрией», которая приравнивается победе. А если бы в дерби (против «Карпат») подопечные Пономарева не проиграли, то имели бы все шансы зацепиться за места как можно выше.

Кстати, по поводу крайней игры, то руховцы в непростом поединке с «Черноморцем» (не без доли везения) смогли создать больше голевых моментов, и в итоге заслужили на три очка. От «Руха» в символическую сборную тура попали автор победного гола Артур Рябов и Виталий Холод.

«Руху» уже не нужно решать турнирные задачи, а потому в игре с «Кривбассом» львовяне, скорее всего, попытаются сыграть в свое удовольствие.

Кривбасс

Криворожцев также как и «Рух» в начале весенней части начало лихорадить, потому что в первых поединках команда неожиданно уступила соперникам, которые на бумаге выглядели слабее, чем «Кривбасс». Из положительного можно выделить только ничью против «Шахтера» и победу над «Ворсклой». Далее последовало три поражения от лидеров чемпионата, где команда не заслуживала отрицательного результата.

Однако в последних поединках команде Вернидуба все же удалось стабилизировать ситуацию, разгромить «Зарю» и взять очки в игре с ЛНЗ. Свое место в команде недели получил и главный центрбек «Кривбасса» Александр Романчук.

Что интересно, то у криворожской команды до сих пор есть неплохие шансы на то, чтобы побороться за четвертое место, дающее право на участие в еврокубках. Однако для этого нужно побеждать в остальных поединках и надеяться на неудачи конкурентов. Как сказал лидер команды Иван Дибанго, сейчас каждый поединок как финал и еще ничего не потеряно, а вся борьба впереди. Поэтому в игре с «Рухом» криворожцам нужно брать 3 очка, чтобы на что-то рассчитывать.

Однако команде в этом сезоне уже не смогут помочь травмированные Ярослав Шевченко и Глейкер Мендоса.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли пять раз. 2 матча завершились победой «Руха», 1 победа на счету «Кривбасса», и в 2 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 7:5 в пользу львовского клуба. В первом круге команды расписали ничью 1:1. У «Кривбасса» гол забил Максим Задерака, а у «Рух» – Ярослав Карабин.

Прогноз на противостояние

Обеим командам в начале второй части сезона пришлось столкнуться с волной неудовлетворительных результатов. Но сейчас и «Кривбасс», и «Рух» улучшили свои игровые показатели, и готовятся к заключительному рывку в УПЛ. Однако криворожцы до сих пор, несмотря на потерянные очки, не теряют надежду попасть в еврокубки, поэтому они попытаются сделать все возможное от себя. Однако «Рух» тоже доказал, что может играть на равных без своих лидеров. Учитывая важность этого противостояния, нашим прогнозом будет победа «Кривбасса».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Лях, Горин, Холод, Роман, Эдсон Фернандо, Рунич, Пастух, Рябов, Карабин, Климчук

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Понедельник, Романчук, Юрчец, Илич, Вакулко, Ндомбаси, Твердохлеб, Кузык, Соса

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
2 мая 2025 -
18:00
Кривбасс
Победа Кривбасса 2.43 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Виталий Пономарев Юрий Вернидуб Рух - Кривбасс прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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