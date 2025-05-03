ВЕРНИДУБ: «Первый тайм мы провалили. Рух должен был забивать не один мяч»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб пообщался с журналистами после матча 27 тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха» (0:0).

– Первый тайм мы провалили. «Рух» должен был забивать не один мяч, поэтому тяжело что-то говорить. Второй тайм – это совсем другая игра, уже мы могли забивать. Потому матч получился нервным. Хотя если взять первый тайм, первые 15-20 минут, то мы контролировали игру. Не знаю, что произошло потом, какая нервозность, детские ошибки. Нам очень повезло, не побоюсь сказать, что «Рух» не забил.

– Как прокомментируете замены сегодня?

– Могу сказать, что эти замены дали неплохой импульс для всей команды. Дибанго мы заменили из-за травмы, вышел Макс Задерака на правый фланг атакующим игроком, а Денис Кузик переместился в левую зону и стал играть защитником. Также мы выпустили Ндомбази вместо Никитишина, которого я не увидел в первом тайме на поле, потому и произвели эту замену. Также заменили Понедельника, ведь в первом тайме было много моментов и нужно было что-то делать, поэтому решили поставить Конате.

Я думаю, он справился со своей работой, неплохо смотрелся, плюс у него есть скорость. Мы действительно лучше играли во втором тайме – у «Руха» почти не было моментов, мы постоянно наседали. Не много было этих моментов, но все равно мы выглядели лучше, контролировали игру. Оставалось только забить, но в этом году с забитыми мячами у нас очень большая проблема, потому не забили.

- Удивил ли стартовый состав соперника?

– прогнозировали тот же состав. Знали, что у соперника много проблем, много травмированных – Слюбик, Слесарь, другие. Роман остался в запасе, не играл. Это потому, я думаю, потому что Китела перед этим неплохо сыграл, когда обыграли «Черноморец» - 2:1. Поэтому тренер «Руха» не заменял.

У меня тоже получился сегодня вышел молодой Мулик. И у вас, и у нас неплохая Академия, потому это нормально. Я думаю, у «Руха» сейчас нет конкретной задачи, поэтому могут получиться все 11 футболистов, даже 17-летних – для молодых исполнителей это опыт игры в УПЛ.

У нас немного другие задачи – мы все равно хотим быть там, где запланировали. Пока очень тяжело, мы отстаем на три балла от наших соперников – «Полесье» и «Карпат», но у нас есть еще пропущенная игра с «Левым Берегом». Но мы будем играть до конца, а очки посчитаем уже в конце сезона, рано что-то говорить.

– Как себя чувствует Дибанго?

– Мне трудно сейчас сказать. Я так понимаю, он потянул переднюю мышцу бедра. Может быть, что в этом сезоне он больше не сыграет, ведь осталось 22 дня до финиша. Приедем, пройдет обследование, и тогда будем понимать, что и к чему.