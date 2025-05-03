ВИДЕО. Гол Бондаренко позволил Шахтеру открыть счет в матче 27-го тура

3 мая состоялся матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграли на стадионе «Черноморец» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

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На 55-й минуте защитник «Шахтера» Артем Бондаренко открыл счет в матче и позволил «горнякам» выйти вперед.

ГОЛ, 0:1! Бондаренко, 55 мин