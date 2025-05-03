Украина. Премьер лига03 мая 2025, 14:18 | Обновлено 03 мая 2025, 15:01
263
0
ВИДЕО. Гол Бондаренко позволил Шахтеру открыть счет в матче 27-го тура
Донецкий клуб вышел вперед в противостоянии с «Черноморцем»
03 мая 2025, 14:18 | Обновлено 03 мая 2025, 15:01
263
0
3 мая состоялся матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».
Команды сыграли на стадионе «Черноморец» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 55-й минуте защитник «Шахтера» Артем Бондаренко открыл счет в матче и позволил «горнякам» выйти вперед.
ГОЛ, 0:1! Бондаренко, 55 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 мая 2025, 00:02 1
Легенда в восторге от Ямаля
Футбол | 03 мая 2025, 01:57 0
Наставник «Ромы» скоро покинет клуб
Футбол | 02.05.2025, 17:06
Футбол | 03.05.2025, 14:29
Футбол | 03.05.2025, 11:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2025, 15:13 3
02.05.2025, 03:05 19
01.05.2025, 18:14 115
02.05.2025, 07:47 2
01.05.2025, 08:26 6
02.05.2025, 21:07 5
02.05.2025, 14:55 5
02.05.2025, 00:30 39