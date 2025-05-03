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Первая лига
Феникс-Мариуполь
03.05.2025 14:00 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 мая 2025, 12:40 | Обновлено 03 мая 2025, 12:48
113
1

Кудровка – Буковина, другие матчи Первой лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги

03 мая 2025, 12:40 | Обновлено 03 мая 2025, 12:48
113
1
Кудровка – Буковина, другие матчи Первой лиги. Смотреть онлайн LIVE
ФК Буковина

3 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 3 мая 2025

  • 12:30. Кудровка – Буковина Черновцы
  • 14:00. Феникс-Мариуполь – Прикарпатье
  • 15:00. Минай – Диназ Вышгород
  • 16:00. Нива Тернополь – Кремень Кременчуг

Турнирная таблица Первой лиги (чемпионская группа)

Турнирная таблица Первой лиги (группа выбывания)

12:30. Кудровка – Буковина Черновцы

14:00. Феникс-Мариуполь – Прикарпатье

15:00. Минай – Диназ Вышгород

16:00. Нива Тернополь – Кремень Кременчуг

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Andromed
боротьба за підвищення у класі теж доволі цікава розгортається
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