Кудровка – Буковина, другие матчи Первой лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 3 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги
3 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 3 мая 2025
- 12:30. Кудровка – Буковина Черновцы
- 14:00. Феникс-Мариуполь – Прикарпатье
- 15:00. Минай – Диназ Вышгород
- 16:00. Нива Тернополь – Кремень Кременчуг
Турнирная таблица Первой лиги (чемпионская группа)
Турнирная таблица Первой лиги (группа выбывания)
12:30. Кудровка – Буковина Черновцы
14:00. Феникс-Мариуполь – Прикарпатье
15:00. Минай – Диназ Вышгород
16:00. Нива Тернополь – Кремень Кременчуг
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