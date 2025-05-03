Кудровка – Буковина, другие матчи Первой лиги. Смотреть онлайн LIVE

3 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

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Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 3 мая 2025

12:30. Кудровка – Буковина Черновцы

14:00. Феникс-Мариуполь – Прикарпатье

15:00. Минай – Диназ Вышгород

16:00. Нива Тернополь – Кремень Кременчуг

Турнирная таблица Первой лиги (чемпионская группа)

Турнирная таблица Первой лиги (группа выбывания)

12:30. Кудровка – Буковина Черновцы

14:00. Феникс-Мариуполь – Прикарпатье

15:00. Минай – Диназ Вышгород

16:00. Нива Тернополь – Кремень Кременчуг