Кудровка поднялась на второе место. Результаты матчей Первой лиги
В Первой лиге продолжается борьба за выход в УПЛ
В субботу, 2 мая, в Первой лиге состоялись четыре матча. «Кудровка» одержала победу над «Буковиной».
В чемпионской группе Первой Лиги прошел поединок «Кудровка» – «Буковина». «Кудровка» открыла счет уже на 5-й минуте после точного удара Артема Легостаева. А на 16-й минуте Максим Андрущенко отправил в ворота «Буковины» второй мяч.
Изменить ход поединка «Буковина» не смогла. «Кудровка» набрала 32 очка и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы.
В группе Выбывание прошло три поединка. «Минай» со счетом 3:0 обыграл «Диназ», прервав серию неудач. Победы также одержали «Прикарпатье» и «Нива» Тернополь.
Первая лига. Чемпионская группа. 3 мая
Кудровка – Буковина – 2:0
Голы: Легостаев 5, Андрущенко, 16
Первая лига. Группа Выбывание. 3 мая
«Феникс-Мариуполь» – «Прикарпатье» – 2:3
Голы: Непейпиев 60, Булгаков 63 – Швец 69, Француз 89 (с пенальти), Хома 90+4
«Минай» – «Диназ» – 3:0
Голы: Рязанцев 15, 23, Булгатов 53
«Нива» Тернополь – «Кремень» – 3:1
Голы: Михайлив 31, Резепов 52, Вышинский 68 – Савицкий 10.
События матча
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