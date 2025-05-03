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Первая лига
Феникс-Мариуполь
03.05.2025 14:00 – FT 2 : 3
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
03 мая 2025, 18:51 |
337
1

Кудровка поднялась на второе место. Результаты матчей Первой лиги

В Первой лиге продолжается борьба за выход в УПЛ

03 мая 2025, 18:51 |
337
1
Кудровка поднялась на второе место. Результаты матчей Первой лиги
ФК Кудровка

В субботу, 2 мая, в Первой лиге состоялись четыре матча. «Кудровка» одержала победу над «Буковиной».

В чемпионской группе Первой Лиги прошел поединок «Кудровка» – «Буковина». «Кудровка» открыла счет уже на 5-й минуте после точного удара Артема Легостаева. А на 16-й минуте Максим Андрущенко отправил в ворота «Буковины» второй мяч.

Изменить ход поединка «Буковина» не смогла. «Кудровка» набрала 32 очка и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы.

В группе Выбывание прошло три поединка. «Минай» со счетом 3:0 обыграл «Диназ», прервав серию неудач. Победы также одержали «Прикарпатье» и «Нива» Тернополь.

Первая лига. Чемпионская группа. 3 мая

Кудровка – Буковина – 2:0

Голы: Легостаев 5, Андрущенко, 16

Первая лига. Группа Выбывание. 3 мая

«Феникс-Мариуполь» – «Прикарпатье» – 2:3

Голы: Непейпиев 60, Булгаков 63 – Швец 69, Француз 89 (с пенальти), Хома 90+4

«Минай» – «Диназ» – 3:0

Голы: Рязанцев 15, 23, Булгатов 53

«Нива» Тернополь – «Кремень» – 3:1

Голы: Михайлив 31, Резепов 52, Вышинский 68 – Савицкий 10.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Василий Француз (Прикарпатье).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Швец (Прикарпатье).
63’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Василий Француз (Прикарпатье).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Непейпиев (Феникс-Мариуполь).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кудровка Буковина Черновцы Диназ Вышгород Минай Нива Тернополь Кремень Кременчуг Мариуполь Прикарпатье Ивано-Франковск
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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