Кудровка поднялась на второе место. Результаты матчей Первой лиги

В субботу, 2 мая, в Первой лиге состоялись четыре матча. «Кудровка» одержала победу над «Буковиной».

В чемпионской группе Первой Лиги прошел поединок «Кудровка» – «Буковина». «Кудровка» открыла счет уже на 5-й минуте после точного удара Артема Легостаева. А на 16-й минуте Максим Андрущенко отправил в ворота «Буковины» второй мяч.

Изменить ход поединка «Буковина» не смогла. «Кудровка» набрала 32 очка и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы.

В группе Выбывание прошло три поединка. «Минай» со счетом 3:0 обыграл «Диназ», прервав серию неудач. Победы также одержали «Прикарпатье» и «Нива» Тернополь.

Первая лига. Чемпионская группа. 3 мая

Кудровка – Буковина – 2:0

Голы: Легостаев 5, Андрущенко, 16

Первая лига. Группа Выбывание. 3 мая

«Феникс-Мариуполь» – «Прикарпатье» – 2:3

Голы: Непейпиев 60, Булгаков 63 – Швец 69, Француз 89 (с пенальти), Хома 90+4

«Минай» – «Диназ» – 3:0

Голы: Рязанцев 15, 23, Булгатов 53

«Нива» Тернополь – «Кремень» – 3:1

Голы: Михайлив 31, Резепов 52, Вышинский 68 – Савицкий 10.