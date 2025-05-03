«Не продается». Ньюкасл огорчил претендентов на топ-форварда
Хау утверждает, что Исак не продается
Наставник Ньюкасла Эдди Хау сказал, что в клубе готовы сохранить ведущего форварда Александера Исака, несмотря на интерес со стороны Челси, Арсенала и других клубов.
Тренер хочет сохранить игрока, который в этом сезоне забил 26 голов и сделал 6 ассистов.
«Насколько я понимаю, Исак не для продажи. Я хочу выстроить тут сильный состав на следующий сезон, и если мы не только сохраним лидеров, но и впервые за несколько трансферных окон усилим состав, то у нас будут хорошие перспективы».
«Нужно сохранять игроков, а не наоборот», – сказал Хоу.
Ньюкасл идет на третьем месте АПЛ и претендует на возвращение в Лигу чемпионов.
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