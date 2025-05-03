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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 13:49 |
1163
0

ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ оштрафовал Шахтер после матча 26-го тура с Динамо

Донецкий клуб должен заплатить 50 тысяч гривен из-за нарушений мер безопасности

03 мая 2025, 13:49 |
1163
0
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ оштрафовал Шахтер после матча 26-го тура с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер – Динамо

27 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК УАФ) опубликовал решение, принятое по этому поединку из-за несоблюдения мер безопасности со стороны одного из клубов:

«КДК рассмотрел материалы о возможном нарушении ФК «Шахтер» (Донецк) регламентных норм во время матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги ФК «Шахтер» (Донецк) – ФК «Динамо» (Киев), состоявшегося 27 апреля 2025 года.

Обязал ФК «Шахтер» (Донецк) заплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен (за повторное несоблюдение ФК «Шахтер» (Донецк) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – превышение максимального количества болельщиков на стадионе», – сообщили на официальном сайте УАФ.

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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