ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ оштрафовал Шахтер после матча 26-го тура с Динамо

27 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК УАФ) опубликовал решение, принятое по этому поединку из-за несоблюдения мер безопасности со стороны одного из клубов:

«КДК рассмотрел материалы о возможном нарушении ФК «Шахтер» (Донецк) регламентных норм во время матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги ФК «Шахтер» (Донецк) – ФК «Динамо» (Киев), состоявшегося 27 апреля 2025 года.

Обязал ФК «Шахтер» (Донецк) заплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен (за повторное несоблюдение ФК «Шахтер» (Донецк) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – превышение максимального количества болельщиков на стадионе», – сообщили на официальном сайте УАФ.