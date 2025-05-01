В Шахтере рассказали, что их футболист вернулся из Баварии в Украину
Юрий Свиридов признался, что существует проблема массового отъезда молодых игроков
Директор по стратегическому развитию и коммуникациям донецкого «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал о проблеме массового отъезда молодых футболистов, которые позже отказываются от украинского гражданства:
– К сожалению, мы ничего не можем сделать в этой ситуации. Это уже произошло. Лучший вариант – чтобы молодые игроки сохранили украинское гражданство. Если они будут дальше развиваться, то хочется их видеть в сборной Украине.
Мы желаем успеха всем, кто уехал – Артем Рыбак, Артем Степанов, Богдан Оличенко. Надеемся, что они будут играть за сборную Украину.
– Есть ли кейсы, когда игроки вернулись из Европы обратно в «Шахтер»?
– Только один. Из «Баварии» вернулся Игорь Стрильчук. Это команда U-19. Надеемся, что такие случаи будут еще, – сказал Свиридов.
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