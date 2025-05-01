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Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 11:35 |
1221
0

В Шахтере рассказали, что их футболист вернулся из Баварии в Украину

Юрий Свиридов признался, что существует проблема массового отъезда молодых игроков

01 мая 2025, 11:35 |
1221
0
В Шахтере рассказали, что их футболист вернулся из Баварии в Украину
ФК Шахтер Донецк. Юрий Свиридов

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям донецкого «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал о проблеме массового отъезда молодых футболистов, которые позже отказываются от украинского гражданства:

– К сожалению, мы ничего не можем сделать в этой ситуации. Это уже произошло. Лучший вариант – чтобы молодые игроки сохранили украинское гражданство. Если они будут дальше развиваться, то хочется их видеть в сборной Украине.

Мы желаем успеха всем, кто уехал – Артем Рыбак, Артем Степанов, Богдан Оличенко. Надеемся, что они будут играть за сборную Украину.

Есть ли кейсы, когда игроки вернулись из Европы обратно в «Шахтер»?

– Только один. Из «Баварии» вернулся Игорь Стрильчук. Это команда U-19. Надеемся, что такие случаи будут еще, – сказал Свиридов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Артем Рыбак Артем Степанов Богдан Оличенко Юрий Свиридов смена гражданства
Николай Титюк Источник: Трендец
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