В Шахтере рассказали, что их футболист вернулся из Баварии в Украину

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям донецкого «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал о проблеме массового отъезда молодых футболистов, которые позже отказываются от украинского гражданства:

– К сожалению, мы ничего не можем сделать в этой ситуации. Это уже произошло. Лучший вариант – чтобы молодые игроки сохранили украинское гражданство. Если они будут дальше развиваться, то хочется их видеть в сборной Украине.

Мы желаем успеха всем, кто уехал – Артем Рыбак, Артем Степанов, Богдан Оличенко. Надеемся, что они будут играть за сборную Украину.

– Есть ли кейсы, когда игроки вернулись из Европы обратно в «Шахтер»?

– Только один. Из «Баварии» вернулся Игорь Стрильчук. Это команда U-19. Надеемся, что такие случаи будут еще, – сказал Свиридов.