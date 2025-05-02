ФОТО. Легенда футбола встречается с девушкой, которая младше его на 38 лет

Легенда сборной Германии и мирового футбола Лотар Маттеус снова оказался в центре внимания — из-за отношений с 26-летней моделью Терезой Зоммер, которая младше его на 38 лет.

64-летний чемпион мира 1990 года и обладатель «Золотого мяча» был женат пять раз. Его последний брак закончился в 2021 году. Теперь Маттеуса заметили на горнолыжном курорте в Ишгле (Австрия) вместе с Зоммер — немкой с дипломами King's College и Университета Дарема, бывшей дзюдоисткой и талантливой лыжницей.

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На вопрос о своих отношениях Маттеус ответил: «Мы здесь катаемся на лыжах, и это — частное».

Бывший полузащитник после завершения карьеры тренировал сборные Венгрии и Болгарии, а также клубы в Европе, Бразилии и Израиле.