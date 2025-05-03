ФОТО. Легионер-новичок Динамо прогулялся по Киеву. Посетил культовое место
Анхель Торрес опубликовал несколько кадров в своем Instagram
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что колумбийский вингер Анхель Торрес находится на просмотре в расположении «бело-синих».
Сам колумбиец уже гуляет по столице Украины. Анхель выложил несколько фотографий из Киева. Колумбиец сфотографировался у памятника легендарному Валерию Лобановскому на стадионе «Динамо».
Год назад игрок был обвинен в изнасиловании, но все обвинения были сняты и вернули его паспорт. Анхель является свободным агентом, «Динамо» планирует заявить его в начале следующего сезона, потому что он не играл в футбол почти год.
Последним клубом колумбийского вингера был австралийский «Сентрал Кост», за 93 матча в котором он забил 34 гола и отдал 16 ассистов.
ФОТО. Легионер-новичок Динамо прогулялся по Киеву. Посетил культовое место
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