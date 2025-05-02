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Чемпионат Испании
Алавес
03.05.2025 15:00 - : -
Атлетико Мадрид
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Испания
02 мая 2025, 22:39 | Обновлено 02 мая 2025, 22:59
32
0

Алавес – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 3 мая в 15:00 по Киеву

02 мая 2025, 22:39 | Обновлено 02 мая 2025, 22:59
32
0
Алавес – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Атлетико. Ян Облак

В субботу, 3 мая состоится игра 34-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Атлетико». Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Алавес

Клуб сейчас находится в самом разгаре борьбы за сохранение прописки в чемпионате – после 33 игр «Алавес» набрал 34 очка и пока занимает 17 место в Ла Лиге. У его ближайшего преследователя Лас-Пальмаса всего на 2 балла меньше, однако у Жирона и Севилья, которые в турнирной таблице находятся сразу после бело-голубых, опережают коллектив всего на 1-3 балла. Из Кубка Испании команда вылетела в 1/32 после поражения «Депортиво Минера» из Сегунды КИФФ.

Атлетико

Достаточно привычный сезон проводит столичный коллектив. Уже давно «матрасники» не борются за чемпионство, однако занимают 3 место с 66 зачетными пунктами на счету. Из кубка «Атлетико» вылетел в полуфинале по сумме двух матчей против «Барселоны», а в Лиге Чемпионов на стадии 1/8 потерпел поражение от мадридского «Реала» в серии пенальти.

Личные встречи

В 3 из 5 последних очных играх победил «Атлетико», еще во 2 – «Алавес». В первом круге чемпионата матч завершился волевой победой «матрасников» со счетом 2:1.

Интересные факты

  • В последних 7 играх Ла Лиги «Атлетико» лишь раз хранил ворота сухими. Произошло это в игре против Райо на прошлой неделе.
  • Только в 2 из последних 10 поединков «Алавеса» в лиге было забито более 2 голов.
  • В 16 домашних матчах этого сезона «Алавес» завоевал 19 очков – 4-й худший показатель в чемпионате.

Возможные стартовые составы

Алавес: Сивера – Санчес, Моуриньо, Гарсес, Теналья – Бланко, Хордан – Аленья, Гуриди, Висенте – Гарсия

Атлетико: Облак – Галан, Лангле, ле Норман, Льоренте – Галлагер, Барриос, де Пауль, Симеоне – Альварес, Гризманн

Прогноз

Команды забивают не слишком много голов в этом сезоне, поэтому я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua
Алавес
3 мая 2025 -
15:00
Атлетико Мадрид
Тотал меньше 2.5 1.51 Сделать ставку

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Атлетико Мадрид Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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