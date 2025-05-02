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  4. Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Испания
02 мая 2025, 16:30 |
2273
1

Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина

Этим летом юный вундеркинд отпразднует 18-й день рождения и получит прибавку к окладу

02 мая 2025, 16:30 |
2273
1
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанские СМИ сообщают, что в раздевалке «Барселоны» сложилась весьма щекотливая ситуация, связанная с 17-летним вингером Ламином Ямалем.

Летом нынешнего года вундеркинду исполнится 18, после чего в действие вступит его уже согласованный и нотариально утвержденный профессиональный контракт с клубом.

В настоящий момент Ямаль играет по предварительному юношескому трудовому соглашению и имеет оклад в размере 3 миллионов евро в год. Когда Ламин станет совершеннолетним, то получит новую зарплату в соответствии с его результатами.

Ожидается, что это сделает Ямаля самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны», так как ориентировочный размер его зарплаты составит от 35 до 40 миллионов евро, что больше, нежели у нынешнего лидера по окладам клуба поляка Роберта Левандовски.

Этот фактор уже начал вызывать беспокойство у некоторых футболистов из раздевалки «Барселоны», особенно ветеранов команды. Они считают, что иерархический и зарплатный баланс будет нарушен, и задаются вопросом, следует ли столь молодому игроку получать такое привилегированное отношение.

С другой стороны, есть в «Барселоне» и другие исполнители, которые признают огромный талант Ламина и видят в нем ключевую роль будущего проекта каталонского клуба.

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Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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