Интер Милан

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03 мая 2025, 05:02 | Обновлено 03 мая 2025, 05:04
28
0

Интер – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 мая в 21:45 по Киеву

03 мая 2025, 05:02 | Обновлено 03 мая 2025, 05:04
28
0
Интер – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

3 мая на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 35-го тура Серии А, в котором Интер встретится с Вероной. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда в прошлом сезоне смогла выиграть скудетто, причем в очень уверенном стиле, создав себе гандикап в 20 очков перед ближайшим преследователем, Миланом. По иронии, сейчас сосед, что переживает непростое время, уже лишил фаворита шансов на два титула. Сначала, в январе, дебютирующий Сержиу Консейсау обыграл в Суперкубке. А в конце апреля был и вовсе разгромили ответном кубковом полуфинале.

При этом подопечные Симоне Индзаги ведут борьбу за еще два более статусных титула. Апрель они закрыли поездкой в Барселону в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Там вели в счете 2:0 и 3:2, но закончили вничью - нужно побеждать дома (ну или хотя бы не проиграть). Кстати, именно после тяжелого матча 1/4 с Баварией лидер Серии А проиграл Болонье, растеряв преимущество перед Наполи. Тут чемпионом станет тот, кто не допустит новых осечек. И, принимая Рому, в прошлом туре снова уступили, 0:1!

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Верона

Клуб, можно сказать, освоился, укрепился в этом дивизионе, перестав вылетать в Серию В. Но при этом он не может позволить себе расслабиться. Каждый сезон превращается в борьбу за выживание, с той или иной напряженностью. В прошлый раз и 38 очков хватило, чтобы занять аж 13-е место в итоговой таблице. Впрочем, это всего на 3 больше, чем оказалось у вылетевшего Фрозиноне.

Примерно с такой же статистикой, набирая около очка в среднем за тур, команда играет и сейчас, уже под руководством Паоло Дзанетти. В марте-апреле даже получилось выдать серию из четырех матчей без поражений, и только Рома дома обыграла ее 1:0 на своем поле. Но, возможно, после этого прорвал, ведь дальше уступили Кальяри, причем 0:2.

Статистика личных встреч

Год назад, играя уже с чемпионом, Верона взяла ничью после семи поражений кряду. Но в ноябре была разгромлена дома 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку чемпиона. Он дома такого соперника обязан обыгрывать с форой -1,5 (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
3 мая 2025 -
21:45
Эллас Верона
Фора Интера (-1.5) 1.90 Сделать ставку

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Интер Милан Верона чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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