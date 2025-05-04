03.05.2025 21:45 – FT 1 : 0
Италия04 мая 2025, 11:10 | Обновлено 04 мая 2025, 11:30
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Интер – Верона – 1:0. Только пенальти помогло. Видео гола и обзор матча
Подопечные Симоне Индзаги поберегли силы на «Барселону»
04 мая 2025, 11:10 | Обновлено 04 мая 2025, 11:30
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3 мая в матче 35-го тура Серии А «Интер» принимал на своем поле «Верону».
Хозяева поля поберегли силы на матч Лиги чемпионов, и поэтому в игре удалось одержать скромную победу.
Единственный гол с пенальти забил Аслани.
«Интер» продолжает находиться на второй строчке, отставая от «Наполи» на три очка.
Серия А. 35-й тур
Интер – Верона – 1:0
Гол: Аслани, 9 (пенальти)
Видео гола и обзор матча
События матча
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристьян Аслани (Интер Милан).
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