Интер – Верона – 1:0. Только пенальти помогло. Видео гола и обзор матча

3 мая в матче 35-го тура Серии А «Интер» принимал на своем поле «Верону».

Хозяева поля поберегли силы на матч Лиги чемпионов, и поэтому в игре удалось одержать скромную победу.

Единственный гол с пенальти забил Аслани.

«Интер» продолжает находиться на второй строчке, отставая от «Наполи» на три очка.

Серия А. 35-й тур

Интер – Верона – 1:0

Гол: Аслани, 9 (пенальти)

Видео гола и обзор матча