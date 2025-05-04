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04 мая 2025, 11:10 | Обновлено 04 мая 2025, 11:30
95
0

Интер – Верона – 1:0. Только пенальти помогло. Видео гола и обзор матча

Подопечные Симоне Индзаги поберегли силы на «Барселону»

04 мая 2025, 11:10 | Обновлено 04 мая 2025, 11:30
95
0
Интер – Верона – 1:0. Только пенальти помогло. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая в матче 35-го тура Серии А «Интер» принимал на своем поле «Верону».

Хозяева поля поберегли силы на матч Лиги чемпионов, и поэтому в игре удалось одержать скромную победу.

Единственный гол с пенальти забил Аслани.

«Интер» продолжает находиться на второй строчке, отставая от «Наполи» на три очка.

Серия А. 35-й тур

Интер – Верона – 1:0

Гол: Аслани, 9 (пенальти)

Видео гола и обзор матча

События матча

9’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристьян Аслани (Интер Милан).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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