Ингулец – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

3 мая, в рамках очередного тура УПЛ, свой матч проведут Ингулец и Динамо Киев. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Ингулец

В этом сезоне Ингулец ожидаемо ведет борьбу за выживание, клуб идет предпоследним в УПЛ, отставание от зоны переходных матчей составляет три очка, так что шансы сохранить прописку в элите еще остаются.

Свой последний матч команда выиграла дома у Зари – 1:0, при этом еще и пенальти не реализовали. Три важных очка позволили подняться с последней строчки чемпионата, а также сохранить шансы на спасение. Упомянутая победа прервала серию из пяти встреч без выигрышей, за тот отрезок удалось набрать всего два очка.

Концовка чемпионата станет решающей для «казаков», нужно выкладываться в каждом матче и цепляться за очки. Против Динамо будет очень сложно, нужно показывать свой максимум.

Динамо Киев

Киевляне пока выдают отличный сезон на внутренней арене, ведь еще ни разу не проиграли, имея шансы на «золотой дубль». Динамо в шаге от чемпионства, ведь лидирует с отрывом 6 очков за четыре тура до конца турнирной дистанции.

Во многом определяющим стал матч последнего тура, где киевляне играли против главного конкурента в украинском футболе – донецкого Шахтера. Динамо уступало «горнякам» 0:2 по ходу встречи, но удалось проявить характер, в итоге сыграли 2:2, сравняв счет уже в компенсированное время.

Против того же Шахтера подопечным Александра Шовковского придется сыграть в финале Кубка Украины. Сможет ли команда пройти этот сезон без поражений? Здесь не учитываются еврокубки, где киевляне сыграли не лучшим образом.

Личные встречи

Соперники имеют не такую большую историю очных противостояний, но перевесом здесь ожидаемо владеют киевляне. Матч первого круга запомнился высокой результативностью, Динамо одержало эффектную победу со счетом 5:2.

Прогноз

Поскольку встречаются соперники с разных концов турнирной таблицы, большое преимущество букмекеры отдают гостям.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Игульца – 11,45, ничья – 5,26, победа Динамо – 1,26. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Класс Динамо явно выше, хотя турнирная мотивация будет у обеих команд. Киевляне должны контролировать ход встречи, поэтому поставлю на их победу с форой -1,5 гола за 1,79.

Прогноз Sport.ua Ингулец Динамо Киев Фора Динамо (-1.5) 1.79 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.