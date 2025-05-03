03.05.2025 12:00 – FT 0 : 0
Украина. Вторая лига03 мая 2025, 14:25 |
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Вторая лига. Матчи 3 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 мая видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги
03 мая 2025, 14:25 |
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3 мая проходят матчи 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 16-й тур, 3 мая 2025
- 12:00. Реал Фарма Одесса – Рух-2 Львов
- 13:30. Горняк-Спорт – Нива Винница
- 14:30. Пробой Городенка – Полесье-2 Житомир
- 15:30. Вильхивцы – Куликов-Белка
Турнирная таблица
12:00. Реал Фарма Одесса – Рух-2 Львов
13:30. Горняк-Спорт – Нива Винница
14:30. Пробой Городенка – Полесье-2 Житомир
15:30. Вильхивцы – Куликов-Белка
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