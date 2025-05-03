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Вторая лига
Реал Фарма
03.05.2025 12:00 – FT 0 : 0
Рух-2 Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
03 мая 2025, 14:25 |
131
0

Вторая лига. Матчи 3 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 мая видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги

03 мая 2025, 14:25 |
131
0
Вторая лига. Матчи 3 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Пробой Городенка

3 мая проходят матчи 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 16-й тур, 3 мая 2025

  • 12:00. Реал Фарма Одесса – Рух-2 Львов
  • 13:30. Горняк-Спорт – Нива Винница
  • 14:30. Пробой Городенка – Полесье-2 Житомир
  • 15:30. Вильхивцы – Куликов-Белка

Турнирная таблица

12:00. Реал Фарма Одесса – Рух-2 Львов

13:30. Горняк-Спорт – Нива Винница

14:30. Пробой Городенка – Полесье-2 Житомир

15:30. Вильхивцы – Куликов-Белка

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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