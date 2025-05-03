Пробий продолжил победную серию. Результаты матчей Второй лиги

В субботу, 3 мая, во Второй лиге состоялись четыре матча. В Группе А прошли три поединка, а в Группе Б – четыре.

В Группе А лидер турнирной таблицы «Пробий» встретился с «Полесьем-2» и открыл счет уже на второй минуте. «Полесье-2» сравняло счет после перерыва, но получило в свои ворота еще два мяча.

В группе Б «Горняк-Спорт» прервал серию поражений. Команда со счетом 1:0 обыграла винницкую «Ниву».

Вторая лига. Группа А. 3 мая

«Пробий– «Полесье-2» – 3:1

Голы: Радульский 2, Дрыган 55, Харук 63 – Авраменко 53

«Реал Фарма» – «Рух-2» – 0:0

«Вильховцы» – «Куликов» – 3:0

Голы: Панасенко 35 (пенальти), Шестаков 37, 63

Вторая лига. Группа Б. 3 мая

«Горняк-Спорт» – «Нива» Винница – 1:0

Гол: Катеринка 33.

Турнирная таблица. Группа А

Турнирная таблица. Группа Б