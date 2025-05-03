Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пробий продолжил победную серию. Результаты матчей Второй лиги
Вторая лига
Реал Фарма
03.05.2025 12:00 – FT 0 : 0
Рух-2 Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
03 мая 2025, 19:38 |
182
1

Пробий продолжил победную серию. Результаты матчей Второй лиги

Лидер Группы А одержал очередную победу

03 мая 2025, 19:38 |
182
1
Пробий продолжил победную серию. Результаты матчей Второй лиги
ФК Пробий

В субботу, 3 мая, во Второй лиге состоялись четыре матча. В Группе А прошли три поединка, а в Группе Б – четыре.

В Группе А лидер турнирной таблицы «Пробий» встретился с «Полесьем-2» и открыл счет уже на второй минуте. «Полесье-2» сравняло счет после перерыва, но получило в свои ворота еще два мяча.

В группе Б «Горняк-Спорт» прервал серию поражений. Команда со счетом 1:0 обыграла винницкую «Ниву».

Вторая лига. Группа А. 3 мая

«Пробий– «Полесье-2» – 3:1

Голы: Радульский 2, Дрыган 55, Харук 63 – Авраменко 53

«Реал Фарма» – «Рух-2» – 0:0

«Вильховцы» – «Куликов» – 3:0

Голы: Панасенко 35 (пенальти), Шестаков 37, 63

Вторая лига. Группа Б. 3 мая

«Горняк-Спорт» – «Нива» Винница – 1:0

Гол: Катеринка 33.

Турнирная таблица. Группа А

Турнирная таблица. Группа Б

По теме:
Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем
Черноморец побил антирекорд Григорчука
Это похоже на спасение. Оболонь в эмоциональном матче одолела Верес
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Пробой Городенка Полесье-2 Житомир Рух-2 Львов Вильхивцы Куликов-Белка Горняк-Спорт Нива Винница
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Бокс | 03 мая 2025, 00:20 1
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика

Канело выделил Мухаммеда Али

УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Бокс | 03 мая 2025, 08:26 4
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»

Александр высказался о своем первом боксерском спарринге

Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Теннис | 03.05.2025, 05:49
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
Хоккей | 03.05.2025, 15:56
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
Раньери определил, кто выйдет в старте против фиалок: Довбик или Шомуродов
Футбол | 03.05.2025, 20:05
Раньери определил, кто выйдет в старте против фиалок: Довбик или Шомуродов
Раньери определил, кто выйдет в старте против фиалок: Довбик или Шомуродов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Пробій рветься у Першу лігу. У групі Б непогані шансі у Чернігова
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
03.05.2025, 08:55 3
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 137
Хоккей
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
03.05.2025, 03:10 1
Футбол
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
03.05.2025, 06:23 34
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем