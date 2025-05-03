Украинский теннисист выиграл парный трофей на турнире ITF в Италии

Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В финальном поединке 23-летний украинец и его напарник Карлос Санчес Ховер из Испании в трех сетах переиграли третий сеяный тандем Чираг Духан (Индия) / Лаутаро Фалабелья (Аргентина). В решающем сете украино-испанский дуэт оказался сильнее и не оставил шансов соперникам. Теннисисты провели на корте 1 час и 22 минуты.

ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. Финал. Парный разряд.

Александр Овчаренко (Украина) / Карлос Санчес Ховер (Испания) [4] – Чираг Духан (Индия) / Лаутаро Фалабелья (Аргентина) [3] – 6:4, 3:6, 10:3

Для Александра это первый парный трофей в сезоне и девятый в карьере. Украинский теннисист уже побеждал на этом турнире в парном разряде три года назад (2022).