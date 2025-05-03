Черноморец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок 27-го тура УПЛ состоится 3 мая в 13:00 по киевскому времени
3 мая проходит матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».
Команды играют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Подопечные Александра Кучера занимают 16-е, последнее, место в турнирной таблице. «Шахтер» разместился на третье позиции, в активе клуба – 54 очка.
Украинская Премьер-лига, 27-й тур. 3 мая
Черноморец – Шахтер – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
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