Черноморец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

3 мая проходит матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Кучера занимают 16-е, последнее, место в турнирной таблице. «Шахтер» разместился на третье позиции, в активе клуба – 54 очка.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур. 3 мая

Черноморец – Шахтер – 0:0 (обновляется)

Видео голов: