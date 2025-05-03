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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 13:05 |
345
0

Черноморец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 27-го тура УПЛ состоится 3 мая в 13:00 по киевскому времени

03 мая 2025, 13:05 |
345
0
Черноморец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

3 мая проходит матч 27- го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Кучера занимают 16-е, последнее, место в турнирной таблице. «Шахтер» разместился на третье позиции, в активе клуба – 54 очка.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур. 3 мая

Черноморец Шахтер 0:0 (обновляется)

Видео голов:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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