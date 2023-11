Группа А. Испания уверенно победила Кипр, Грузия поделила очки с Шотландией

Сегодня, 16 ноября, проходят матчи 9-го раунда отбора на Евро-2024.

Сборная Кипра на домашнем поле проиграла команде Испании. Гости на перерыв ушли с комфортным преимуществом в три гола, забивали Ямал, Оярсабаль и Хоселу. Гол престижа за Кипр провел Пилеас.

Грузия на своем поле поделила очки с Шотландией, дубль за хозяев оформил Хвича Кварацхелия, за шотландцев очередной гол провел Скотт Мактоминей, а счет на последних минутах сравнял Шенкленд.

Группа А. Отбор на Евро-2024, 16 ноября.

Кипр – Испания – 1:3

Голы: Пилеас, 75 – Ямал, 5, Оярсабаль, 22, Хоселу, 26.

Кипр: Малль, Кирьяку (Харалампус, 46), Андреу, Лайфис, Гогич, Каро (Кусулос, 66), Иоанну, Андерсон Коррейя (Пилеас, 46), Кастанос, Киприану (Шполярич, 46), Питтас (Какулис, 60).



Испания: Райя, Навас (Карвахаль, 66), Ле Норман (Давид Гарсия, 46), Пау Торрес, Гримальдо, Мерино (Алеиш Гарсия, 46), Субименди, Гави, Ойарсабаль (Рикельме, 40), Ямаль (Ферран Торрес, 73), Хоселу.

Грузия – Шотландия – 2:2

Голы: Кварацхелия, 15, 57 —Мактоминей, 49, Шенкленд, 90+2.

