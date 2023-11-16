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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 20:06 | Обновлено 16 ноября 2023, 20:07
1445
0

ВИДЕО. Поиздевался над защитниками. Ямал во второй раз забил за Испанию

Молодой талант отличился в ворота Кипра

16 ноября 2023, 20:06 | Обновлено 16 ноября 2023, 20:07
1445
0
ВИДЕО. Поиздевался над защитниками. Ямал во второй раз забил за Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Сегодня, 16 ноября, проходит матч 9-го раунда отбора на Евро-2024. Сборная Кипра на домашнем поле принимает команду Испании.

После первого тайма «красная фурия» побеждает соперника со счетом 3:0.

Первый гол в матче на 5-й минуте на свой счет записал 16-летний талант «Барселоны» Ламин Ямал, забивший уже второй гол за взрослую сборную Испании.

Ранее аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси спрогнозировал, что воспитанник «Барселоны» Ламин Ямал будет одним из лучших игроков мира в будущем.

ВИДЕО. Поиздевался над защитниками. Ямал во второй раз забил за Испанию

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Источник Sport.ua
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