Лионель МЕССИ: «Ламин Ямал будет бороться за Золотой мяч в будущем»
Аргентинец считает, что воспитанник «Барселоны» будет одним из лучших игроков мира в будущем
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считает, что воспитанник «Барселоны» Ламин Ямал будет одним из лучших игроков мира в будущем:
«Холанд, Мбаппе, Винисиус и многие другие молодые игроки могут побороться за «Золотой мяч» в последующие годы. Также я думаю, что Ламин Ямал, который является очень молодым и играет за «Барселону», будет иметь важную роль и также поборется за «Золотой мяч».
16-летний Ламин Ямал в этом сезоне провел 14 матчей за «Барселону», отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.
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