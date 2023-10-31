Лионель МЕССИ: «Ламин Ямал будет бороться за Золотой мяч в будущем»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считает, что воспитанник «Барселоны» Ламин Ямал будет одним из лучших игроков мира в будущем:

«Холанд, Мбаппе, Винисиус и многие другие молодые игроки могут побороться за «Золотой мяч» в последующие годы. Также я думаю, что Ламин Ямал, который является очень молодым и играет за «Барселону», будет иметь важную роль и также поборется за «Золотой мяч».

16-летний Ламин Ямал в этом сезоне провел 14 матчей за «Барселону», отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.