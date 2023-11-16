16 ноября на «Альфамега» (Лимассол) пройдет матч 9-го тура квалификации на Евро-2024, в котором сборная Кипра встретится со сборной Испании. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Кипр

Сборная ни разу не пробивалась ни на единый турнир. И даже в рамках Лиги Наций демонстрировала слабые результаты на уровне дивизиона С. Более того, в прошлом году там островитяне оказались последними в своей группе, и теперь им предстоят стыковые поединки за право остаться в нынешней лиге, а не отправиться совсем уж к аутсайдерам. Так что евроотбор ждали без оптимизма, надеясь разве что на тренерские таланты Кецбаи. Но Темури проиграл всем и все (кроме товарищеского поединка с армянами). Последние 4 поединка и вовсе принесли 17 пропущенных мячей и ни единого забитого. Остается только это окно, чтобы напоследок хлопнуть дверью против утратившего турнирную мотивацию фаворита. Ну и дальше еще тут же примут Литву - явно хотят закончить столь ужасный год победой, пусть и в контрольном поединке.



Испания

Команда в целом смогла оправдать при новом наставнике звание королевы отборов. Да, не обошлось без осечки, когда первый же выездной поединок при де ла Фуэнте обернулся безвариантными 0:2 с Шотландией. Но, во-первых, Луис реабилитировался уже в июне, выиграв финал Лиги Наций - да, по пенальти, но это первый титул после золотого периода 2008-2012. Во-вторых, фурия роха выиграла все остальные поединки в 2023-м году. В том числе она взяла убедительный реванш у горцев 2:0, а Норвегию с ее Эрлингом Холандом сухо обыграла и в марте, и в октябре. Теперь можно спокойно отправлять на поле тех ребят, у которых был дефицит практики, или запускать новые имена - выбор традиционно огромен.

Статистика личных встреч

Киприоты в 1998-м году ухитрились сенсационно обыграть фаворита 3:2. За что тот поквитался через год, оформив редкие для футбола 8:0. Нынешнее поколение победило скромнее, забив на пару голов меньше.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в разгромной победе гостей. Тут и правда должно быть нескучно, ставим на тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,68).