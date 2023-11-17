Чемпионат Европы17 ноября 2023, 06:12 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:24
71
0
Кипр – Испания – 1:3. Как забил Ламин Ямал. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
17 ноября 2023, 06:12 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:24
71
0
16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Испания уже в статусе финалиста нанесла поражение Кипру (3:1).
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 16 ноября
Кипр – Испания – 1:3
Голы: Пилеас, 75 – Ямал, 5, Оярсабаль, 22, Хоселу, 28
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Костас Пилеас (Кипр).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Испания).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Испания).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 ноября 2023, 18:55 26
Голы для сине-желтых забили Александр Пихаленок и Егор Назарина
Футбол | 16 ноября 2023, 22:40 7
Андрей может перебраться в столицу Англии
Бокс | 16.11.2023, 10:16
Футбол | 17.11.2023, 03:57
Футбол | 17.11.2023, 04:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.11.2023, 15:42 7
16.11.2023, 21:07 10
15.11.2023, 07:25
16.11.2023, 12:35 5
15.11.2023, 09:51 9
Снукер
16.11.2023, 07:25
16.11.2023, 13:15 1