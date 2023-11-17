Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кипр – Испания – 1:3. Как забил Ламин Ямал. Видео голов и обзор матча
Евро
Кипр
16.11.2023 19:00 – FT 1 : 3
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 06:12 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:24
71
0

Кипр – Испания – 1:3. Как забил Ламин Ямал. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

17 ноября 2023, 06:12 | Обновлено 17 ноября 2023, 06:24
71
0
Кипр – Испания – 1:3. Как забил Ламин Ямал. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Испания уже в статусе финалиста нанесла поражение Кипру (3:1).

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 16 ноября

Кипр – Испания – 1:3

Голы: Пилеас, 75 – Ямал, 5, Оярсабаль, 22, Хоселу, 28

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Костас Пилеас (Кипр).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Испания).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Испания).
По теме:
Грузия – Шотландия – 2:2. Дубль Хвичи, камбэк гостей. Видео голов и обзор
Эстония – Австрия – 0:2. Команда Рангника с путевкой. Видео голов и обзор
Азербайджан – Швеция – 3:0. Гол с центра поля! Видео голов и обзор
сборная Испании по футболу сборная Кипра по футболу Евро-2024 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Футбол | 16 ноября 2023, 18:55 26
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией

Голы для сине-желтых забили Александр Пихаленок и Егор Назарина

Лунин может стать одноклубником Зинченко. Им интересуется Арсенал
Футбол | 16 ноября 2023, 22:40 7
Лунин может стать одноклубником Зинченко. Им интересуется Арсенал
Лунин может стать одноклубником Зинченко. Им интересуется Арсенал

Андрей может перебраться в столицу Англии

Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
Бокс | 16.11.2023, 10:16
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
Беллью надеется, что супертяжа нокаутируют и уберут из спорта
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 17.11.2023, 03:57
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2023, 04:23
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Мирчи Луческу нашли новое место работы после ухода из Динамо
Для Мирчи Луческу нашли новое место работы после ухода из Динамо
15.11.2023, 15:42 7
Футбол
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 10
Футбол
А Джокович выйдет? Расклады в Зеленой группе перед последним туром
А Джокович выйдет? Расклады в Зеленой группе перед последним туром
15.11.2023, 07:25
Теннис
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
15.11.2023, 09:51 9
Футбол
О'Салливан снялся с турнира чемпионов по странной причине. Кто его заменит?
О'Салливан снялся с турнира чемпионов по странной причине. Кто его заменит?
15.11.2023, 12:07
Снукер
Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
Алькарас или Зверев? Расклады в Красной группе перед последним туром
16.11.2023, 07:25
Теннис
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
16.11.2023, 13:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем