Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер выиграл второй матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Во 2-м туре Зеленой группы итальянец в трех сетах вырвал победу у первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия) в трех сетах за 3 часа и 8 минут со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

В объектив камер попали эмоции Янника после суперпобеды над Ноле.

ФОТО. Лицо и эмоции Синнера после суперпобеды над Джоковичем

WHAT A MOMENT.



Every angle as @janniksin send Italy WILD by defeating Djokovic 😮 pic.twitter.com/AXDkyo7Dl7