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Молодежные турниры
14 ноября 2023, 22:00 | Обновлено 14 ноября 2023, 22:18
1156
1

Они нанесли 77 ударов. Бразилия на ЧМ U17 после фиаско уничтожила соперника

Проиграв Ирану, бразильцы отгрузили 9 мячей в ворота Новой Каледонии

14 ноября 2023, 22:00 | Обновлено 14 ноября 2023, 22:18
1156
1
Они нанесли 77 ударов. Бразилия на ЧМ U17 после фиаско уничтожила соперника
FIFA

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет. 14 ноября состоялись 4 матча.

Бразилия, потерпев в первом туре сенсационное поражение от Ирана (2:3), на этот раз разгромила Новую Каледонию со счетом 9:0.

Бразильцы поиздевались над соперником, нанеся за игровое время матча аж 77 ударов!

Матч между Сенегалом и Польшей (4:1) прерывался из-за сильного дождя в конце первого тайма при счете 2:0.

Команды Англии и Сенегала одержали по 2 победы и вышли в плей-офф.

Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

2-й тур, 14 ноября, Индонезия

  • Бразилия U17 – Новая Каледония U17 – 9:0
  • Сенегал U17 – Польша U17 – 4:1
  • Англия U17 – Иран U17 – 2:1
  • Япония U17 – Аргентина U17 – 1:3

Статистика матча бразильцев

Турнирная таблица

Бразилия U17 – Новая Каледония U17 – 9:0

Сенегал U17 – Польша U17 – 4:1

Англия U17 – Иран U17 – 2:1

Япония U17 – Аргентина U17 – 1:3

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Источник Sport.ua
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Yura Юрий
с реализацией проблемы..8 ударов 1 гол
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