Они нанесли 77 ударов. Бразилия на ЧМ U17 после фиаско уничтожила соперника
Проиграв Ирану, бразильцы отгрузили 9 мячей в ворота Новой Каледонии
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет. 14 ноября состоялись 4 матча.
Бразилия, потерпев в первом туре сенсационное поражение от Ирана (2:3), на этот раз разгромила Новую Каледонию со счетом 9:0.
Бразильцы поиздевались над соперником, нанеся за игровое время матча аж 77 ударов!
Матч между Сенегалом и Польшей (4:1) прерывался из-за сильного дождя в конце первого тайма при счете 2:0.
Команды Англии и Сенегала одержали по 2 победы и вышли в плей-офф.
Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.
Чемпионат мира 2023 по футболу U-17
2-й тур, 14 ноября, Индонезия
- Бразилия U17 – Новая Каледония U17 – 9:0
- Сенегал U17 – Польша U17 – 4:1
- Англия U17 – Иран U17 – 2:1
- Япония U17 – Аргентина U17 – 1:3
Статистика матча бразильцев
Турнирная таблица
Бразилия U17 – Новая Каледония U17 – 9:0
Сенегал U17 – Польша U17 – 4:1
Англия U17 – Иран U17 – 2:1
Япония U17 – Аргентина U17 – 1:3
🤔 Who impressed you the most today?#U17WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2023
🇧🇷🇸🇳 Goals galore! #U17WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2023
😀 Argentina & England leave the pitch with a smile on their face!#U17WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2023
🏴🇸🇳🔝#U17WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2023
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