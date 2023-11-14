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Молодежные турниры
14 ноября 2023, 11:49 | Обновлено 14 ноября 2023, 11:56
1309
0

ВИДЕО. Большая черная туча. Матч Сенегала и Польши на ЧМ U-17 приостановлен

На 39-й минуте матча Сенегал выигрывает у Польши со счетом 2:0

14 ноября 2023, 11:49 | Обновлено 14 ноября 2023, 11:56
1309
0
ВИДЕО. Большая черная туча. Матч Сенегала и Польши на ЧМ U-17 приостановлен
Twitter

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

13 ноября продолжается второй тур, запланированы 4 поединка в игровой день.

Матч Сенегала и Польши на ЧМ U-17 приостановлен в конце первого тайма из-за плохой погоды.

Над стадионом нависла большая черная туча, и начался ливень.

На 39-й минуте матча Сенегал выигрывает у Польши со счетом 2:0. Голы забили: Идрисса Гуйе, 18, Доминик Шала, 30 (автогол).

ВИДЕО. Большая черная туча. Матч Сенегала и Польши на ЧМ U-17 приостановлен

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Источник Sport.ua
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