ВИДЕО. Большая черная туча. Матч Сенегала и Польши на ЧМ U-17 приостановлен
На 39-й минуте матча Сенегал выигрывает у Польши со счетом 2:0
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.
13 ноября продолжается второй тур, запланированы 4 поединка в игровой день.
Матч Сенегала и Польши на ЧМ U-17 приостановлен в конце первого тайма из-за плохой погоды.
Над стадионом нависла большая черная туча, и начался ливень.
На 39-й минуте матча Сенегал выигрывает у Польши со счетом 2:0. Голы забили: Идрисса Гуйе, 18, Доминик Шала, 30 (автогол).
ВИДЕО. Большая черная туча. Матч Сенегала и Польши на ЧМ U-17 приостановлен
Game postponed dimenit 38.. faktor keselamatan cuaca buruk. Banyak petir#WeatherUpdate #Weather #WorldCupU17 #PialaDuniaU17— Gnurpatria (@GNurpatria) November 14, 2023
Game 1 Senegal vs Poland pic.twitter.com/yxDt0UhEA5
Senegal U17-Poland U17— Nikopol (@dimitrinikopol4) November 14, 2023
1-0 pic.twitter.com/67FArZCEwl
Senegal U17-Poland U17— Nikopol (@dimitrinikopol4) November 14, 2023
2-0 pic.twitter.com/xpa8iuwbxj
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