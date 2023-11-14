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Молодежные турниры
14 ноября 2023, 00:57 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:02
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ВИДЕО. Испания одержала вторую победу и досрочно вышла в плей-офф ЧМ U-17

13 ноября в Индонезии стартовал второй тур ЧМ U-17, состоялись 4 матча

14 ноября 2023, 00:57 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:02
32
0
ВИДЕО. Испания одержала вторую победу и досрочно вышла в плей-офф ЧМ U-17
FIFA

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

13 ноября стартовал второй тур, и состоялись 4 матча.

Испания одержала вторую победу, над командой Мали (1:0), набрала 6 очков из 6 и досрочно вышла в плей-оф.

Единственный гол забил Хуан Эрнандес на 62-й минуте матча.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

2-й тур, 13 ноября, Индонезия

  • Испания U-17 – Мали U-17 – 1:0

Гол: Хуан Эрнандес, 62

  • Марокко U-17 – Эквадор U-17 – 0:2
  • Индонезия U-17 – Панама U-17 – 1:1
  • Узбекистан U-17 – Канада U-17 – 3:0

Турнирные таблицы

Испания U-17 – Мали U-17 – 1:0

Марокко U-17 – Эквадор U-17 – 0:2

Индонезия U-17 – Панама U-17 – 1:1

Узбекистан U-17 – Канада U-17 – 3:0

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Источник Sport.ua
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