ВИДЕО. Испания одержала вторую победу и досрочно вышла в плей-офф ЧМ U-17

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

13 ноября стартовал второй тур, и состоялись 4 матча.

Испания одержала вторую победу, над командой Мали (1:0), набрала 6 очков из 6 и досрочно вышла в плей-оф.

Единственный гол забил Хуан Эрнандес на 62-й минуте матча.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

2-й тур, 13 ноября, Индонезия

Гол: Хуан Эрнандес, 62

Турнирные таблицы

Испания U-17 – Мали U-17 – 1:0

Марокко U-17 – Эквадор U-17 – 0:2

Индонезия U-17 – Панама U-17 – 1:1

Узбекистан U-17 – Канада U-17 – 3:0

🇪🇸🇪🇨 Spain & Ecuador celebrate after picking up three points!#U17WC