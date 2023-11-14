ВИДЕО. Испания одержала вторую победу и досрочно вышла в плей-офф ЧМ U-17
13 ноября в Индонезии стартовал второй тур ЧМ U-17, состоялись 4 матча
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.
13 ноября стартовал второй тур, и состоялись 4 матча.
Испания одержала вторую победу, над командой Мали (1:0), набрала 6 очков из 6 и досрочно вышла в плей-оф.
Единственный гол забил Хуан Эрнандес на 62-й минуте матча.
Чемпионат мира 2023 по футболу U-17
2-й тур, 13 ноября, Индонезия
- Испания U-17 – Мали U-17 – 1:0
Гол: Хуан Эрнандес, 62
- Марокко U-17 – Эквадор U-17 – 0:2
- Индонезия U-17 – Панама U-17 – 1:1
- Узбекистан U-17 – Канада U-17 – 3:0
Турнирные таблицы
Испания U-17 – Мали U-17 – 1:0
Марокко U-17 – Эквадор U-17 – 0:2
Индонезия U-17 – Панама U-17 – 1:1
Узбекистан U-17 – Канада U-17 – 3:0
🇪🇸🇪🇨 Spain & Ecuador celebrate after picking up three points!#U17WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2023
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