Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Франция, Германия и США одержали убедительные победы на ЧМ U-17
Чемпионат мира
13 ноября 2023, 11:42 | Обновлено 13 ноября 2023, 11:49
122
0

ВИДЕО. Франция, Германия и США одержали убедительные победы на ЧМ U-17

В Индонезии проходит юношеский чемпионат мира 2023 по футболу

13 ноября 2023, 11:42 | Обновлено 13 ноября 2023, 11:49
122
0
ВИДЕО. Франция, Германия и США одержали убедительные победы на ЧМ U-17
FIFA. Сборная США

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

В 3-й игровой день состоялись 4 матча, и завершен 1-й тур во всех группах.

Победы одержали команды Франции, США (группа E), Германии и Венесуэлы (группа F).

Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

1-й тур, 12 ноября, Индонезия

  • Венесуэла U-17 – Новая Зеландия U-17 – 3:0
  • Франция U-17 – Буркина-Фасо U-17 – 3:0
  • Мексика U-17 – Германия U-17 – 1:3
  • Южная Корея U-17 – США U-17 – 1:3

Турнирные таблицы

Венесуэла U-17 – Новая Зеландия U-17 – 3:0

Франция U-17 – Буркина-Фасо U-17 – 3:0

Мексика U-17 – Германия U-17 – 1:3

Южная Корея U-17 – США U-17 – 1:3

По теме:
Украина – Португалия – 63:78. Провал в четвертой четверти. Обзор матча
Артем Фаворов стал автором дубля и героем матча чемпионата Венгрии
ВИДЕО. Первая победа Лиона, Ланс дожал Марсель на 90-й минуте
чемпионат мира по футболу U-17 видео голов и обзор сборная Венесуэлы по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Франции по футболу U-17 сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Германии по футболу U-17 сборная Южной Кореи по футболу сборная США по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФК Динамо: «Представители СМИ решительно провоцировали Шовковского»
Футбол | 12 ноября 2023, 17:43 16
ФК Динамо: «Представители СМИ решительно провоцировали Шовковского»
ФК Динамо: «Представители СМИ решительно провоцировали Шовковского»

Клуб прокомментировал отсутствие тренера на флеш-интервью

Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Футбол | 13 ноября 2023, 01:55 2
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг

«Орлы» вырвали победу у соперников после 90-й минуты

Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Футбол | 12.11.2023, 12:33
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
Футбол | 12.11.2023, 15:32
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник
Футбол | 13.11.2023, 09:52
Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник
Кривенцов перед уходом из Зари едва не подрался с Герреро – источник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 13
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 35
Футбол
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 27
Футбол
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
12.11.2023, 20:53 263
Футбол
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 41
Футбол
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
11.11.2023, 20:25 2
Футбол
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем