ВИДЕО. Франция, Германия и США одержали убедительные победы на ЧМ U-17

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

В 3-й игровой день состоялись 4 матча, и завершен 1-й тур во всех группах.

Победы одержали команды Франции, США (группа E), Германии и Венесуэлы (группа F).

Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

1-й тур, 12 ноября, Индонезия

Венесуэла U-17 – Новая Зеландия U-17 – 3:0

– Новая Зеландия U-17 – 3:0 Франция U-17 – Буркина-Фасо U-17 – 3:0

– Буркина-Фасо U-17 – 3:0 Мексика U-17 – Германия U-17 – 1:3

– 1:3 Южная Корея U-17 – США U-17 – 1:3

Турнирные таблицы

Венесуэла U-17 – Новая Зеландия U-17 – 3:0

Франция U-17 – Буркина-Фасо U-17 – 3:0

Мексика U-17 – Германия U-17 – 1:3

Южная Корея U-17 – США U-17 – 1:3