ВИДЕО. Франция, Германия и США одержали убедительные победы на ЧМ U-17
В Индонезии проходит юношеский чемпионат мира 2023 по футболу
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.
В 3-й игровой день состоялись 4 матча, и завершен 1-й тур во всех группах.
Победы одержали команды Франции, США (группа E), Германии и Венесуэлы (группа F).
Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.
Чемпионат мира 2023 по футболу U-17
1-й тур, 12 ноября, Индонезия
- Венесуэла U-17 – Новая Зеландия U-17 – 3:0
- Франция U-17 – Буркина-Фасо U-17 – 3:0
- Мексика U-17 – Германия U-17 – 1:3
- Южная Корея U-17 – США U-17 – 1:3
Турнирные таблицы
Венесуэла U-17 – Новая Зеландия U-17 – 3:0
Франция U-17 – Буркина-Фасо U-17 – 3:0
Мексика U-17 – Германия U-17 – 1:3
Южная Корея U-17 – США U-17 – 1:3
Above the rest 🇫🇷🇻🇪#U17WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 12, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб прокомментировал отсутствие тренера на флеш-интервью
«Орлы» вырвали победу у соперников после 90-й минуты