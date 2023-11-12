ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
В Индонезии продолжается юношеский чемпионат мира 2023 по футболу
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.
Во второй игровой день состоялись 4 матча. Иран нанесен сенсационное поражение Бразилии (3:2).
Англия разгромила Новую Каледонию со счетом 10:0.
Победы на старте также одержали Япония (над Польшей) и Сенегал (над Аргентиной).
Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.
Чемпионат мира 2023 по футболу U-17
1-й тур, 11 ноября, Индонезия
- Новая Каледония U-17 – Англия U-17 – 0:10
- Япония U-17 – Польша U-17 – 1:0
- Аргентина U-17 – Сенегал U-17 – 1:2
- Бразилия U-17 – Иран U-17 – 2:3
Турнирная таблица
Новая Каледония U-17 – Англия U-17 – 0:10
Япония U-17 – Польша U-17 – 1:0
Аргентина U-17 – Сенегал U-17 – 1:2
Бразилия U-17 – Иран U-17 – 2:3
Did your team win today❓#U17WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 11, 2023
England & Senegal are at the 🔝#U17WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 11, 2023
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