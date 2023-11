ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

Во второй игровой день состоялись 4 матча. Иран нанесен сенсационное поражение Бразилии (3:2).

Англия разгромила Новую Каледонию со счетом 10:0.

Победы на старте также одержали Япония (над Польшей) и Сенегал (над Аргентиной).

Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

1-й тур, 11 ноября, Индонезия

Турнирная таблица

Новая Каледония U-17 – Англия U-17 – 0:10

Япония U-17 – Польша U-17 – 1:0

Аргентина U-17 – Сенегал U-17 – 1:2

Бразилия U-17 – Иран U-17 – 2:3

