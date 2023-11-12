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Молодежные турниры
12 ноября 2023, 04:45 | Обновлено 12 ноября 2023, 07:02
680
0

ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17

В Индонезии продолжается юношеский чемпионат мира 2023 по футболу

12 ноября 2023, 04:45 | Обновлено 12 ноября 2023, 07:02
680
0
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
FIFA

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

Во второй игровой день состоялись 4 матча. Иран нанесен сенсационное поражение Бразилии (3:2).

Англия разгромила Новую Каледонию со счетом 10:0.

Победы на старте также одержали Япония (над Польшей) и Сенегал (над Аргентиной).

Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

1-й тур, 11 ноября, Индонезия

  • Новая Каледония U-17 – Англия U-17 – 0:10
  • Япония U-17 – Польша U-17 – 1:0
  • Аргентина U-17 – Сенегал U-17 – 1:2
  • Бразилия U-17 – Иран U-17 – 2:3

Турнирная таблица

Новая Каледония U-17 – Англия U-17 – 0:10

Япония U-17 – Польша U-17 – 1:0

Аргентина U-17 – Сенегал U-17 – 1:2

Бразилия U-17 – Иран U-17 – 2:3

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Источник Sport.ua
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